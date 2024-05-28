خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها-ریحانه شهبازی: سید شهیدان خدمت، ریاست جمهوری را به پشت میز نشینی و رصد مشکلات مردم از دور دست‌ها خلاصه نکرد و با عزمی راسخ و همتی بلند سفر به استان‌ها و مناطق محروم را پیشه خود قرار داد و سرانجام در راه خدمت‌گذاری به مردم در نقطه صفر مرزی شهد شیرین شهادت را چشید. آری خدمت خالصانه برای مردم در ردای ریاست جمهوری نیز شهادت را به ارمغان دارد و مردم اینگونه با مشارکت در تشییع شهدای خدمت قدردانی خود را نشان دادند. عمده خاطرات مردم از شهید جمهور رسیدگی به مسائل و مشکلات استان‌ها و خوش‌برخوردی با مردم و تواضع او بود که در بیست و پنجمین سفر استانی خود به اصفهان، یک خاطره از نامه‌های مردمی به رئیس جمهور ماندگار شد.

در این سفر هم مانند دیگر سفرهای استانی رئیس جمهور تعداد زیادی از مردم با ارسال نامه‌های خود برای مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به بیان گزارش‌ها و درخواست‌های خود از بالاترین مقام اجرایی کشور پرداختند اما در میان نامه‌ها، نامه‌ای کودکانه همان اول نظر آیت‌الله رئیسی را جلب کرد.

خانمی از اهالی جوی‌آباد خمینی‌شهر که همسرش کارگر و البته به‌دلیل درآمد اندک اجاره‌نشین هستند، نامه‌ای برای آیت‌الله رئیسی می‌نویسد و به‌جای طرح درخواست‌های مادی از رئیس‌جمهور، خواستار آن می‌شود که دولت شرایط سفرشان به مشهد برای زیارت امام مهربانی‌ها را فراهم کند.

همراه این نامه، تکّه کاغذی بریده شده از یک دفتر مشق قرار داشت که روی آن با خطی کودکانه و متنی بی تعارف و تکلُّف نوشته شده بود:

«با سَلام خدمت رئیس جمهور. از شما درخاست یک دُچَرخه دارَم. دوستون دارَم. امیرحسین…»

سفری کوتاه اما پربازده در اصفهان

سفر به اصفهان با وجودی که چندین بار لغو شد، سرانجام در مدت یک روزه به مهم‌ترین مطالبات اقشار مختلف مردم این استان رسیدگی کرد.

رئیس جمهور در بدو ورود به اصفهان تاکید کرد که دولت برای رفع مشکل آب اصفهان برنامه دارد، او همچنین عدم بهره برداری از پروژه‌های دهه ۶۰ را شایسته اصفهان ندانست و خواستار تسریع در بهره‌برداری از این پروژه‌ها شد.

همچنین سید ابراهیم رئیسی در جمع کشاورزان شرق اصفهان گفت: باید طرح تقسیم عادلانه آب در منطقه عمل شود به نحوی که افراد به حق خود برسند.

او در سفر خود به اصفهان در جمع نخبگان استان اصفهان از دانشگاهیان خواست از نظر فنی و حقوقی در زمینه آب نظرات خود را منعکس کنند تا از نظرات آنها استفاده شود و اگر کمبودی وجود دارد به عدالت رفتار شود و برای مردم نیز دلنشین باشد.

در سفر استانی رئیس‌جمهور تقریباً برای ۳۰ دستگاه مصوباتی به انجام آمد و در مجموع ۲۱۷ مصوبه عمرانی به تصویب رسیده و تعداد قابل توجهی مصوبه در رابطه با بنگاه‌های اقتصادی در این استان به تصویب رسید و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رفع مشکلات پیش‌بینی شد.

مصوبات استان اصفهان به تفکیک شامل ۴۵ مصوبه در حوزه زیربنایی، ۳۳ مصوبه در حوزه بهداشت و درمان، ۴۲ مصوبه در حوزه آب، خاک و کشاورزی، ۲۶ مصوبه در حوزه رفاهی و اجتماعی، ۸ مصوبه در حوزه اشتغال، ۵۳ مصوبه در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی و ۹ مصوبه در سایر حوزه‌ها به تصویب رسیده و یک‌سوم از کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای استان به سامان‌بخشی و توزیع پروژه‌های فاضلاب استان اختصاص داده شده است.

اجرایی شدن پروژه‌های تأمین آب اصفهان با حمایت‌های رئیس جمهور شهید

گواه این اقدامات رئیس جمهور صحبت‌های اخیر مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان است که اذعان داشت: «با حمایت‌های رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی پروژه‌های تأمین آب اصفهان به مرحله اجرایی درآمدند. پروژه تأمین آب استان اصفهان از دریای عمان که در دولت سیزدهم آغاز شد در فاز اول بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.

وی گفت: در این پروژه ۲۴ پیمانکار از ساحل دریای عمان تا اصفهان مشغول به فعالیت هستند و پروژه‌ای که کارشناسان معتقد بودند بیش از ۱۱ سال به طول می‌انجامد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون با حمایت‌های رئیس جمهور شهید دکتر رئیسی توانسته رکوردزنی کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان عنوان کرد: پروژه‌های تأمین آب اصفهان در ۲۶ برنامه و پنج راهکار اساسی تعریف و تدوین شده است که تمامی راهکارها به تأیید رئیس جمهور شهید رسیده بودند و بر اجرای آنها تأکید داشتند.

زینلیان ضمن اشاره به دغدغه‌های زیست محیطی رئیس جمهور شهید و تأکید بر این موضوع در استان اصفهان و سراسر کشور، اظهار کرد: می‌دانیم که یکی از چالش‌های بزرگ اصفهان در حوزه آلودگی هوا است، با توجه به تأکیدات رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی در این خصوص، مدیریت استان تلاش کرد تا با برنامه‌های متعدد آلودگی هوای اصفهان را کاهش دهد.

وی ادامه داد: جدیت در اجرای پروژه‌های تأمین آب استان اصفهان با همین هدف دنبال می‌شود. همچنین احداث نیروگاه‌های خورشیدی جهت تولید انرژی پاک در دولت سیزدهم در دستور کار قرار دارد و در این حوزه استان اصفهان گام‌های بلندی برداشته است زیرا معتقد هستیم باید ناترازی در حوزه انرژی به حداقل کاهش یابد.

افتتاح پروژه‌های کارآمد در تأمین نیرو

از دیگر اقدامات رئیس جمهور در سفر به استان اصفهان می‌توان به اجرای فاز دوم طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان اشاره کرد که در مرحله نخست انتقال آب از دریای عمان ۷۰ میلیون متر مکعب و در مرحله دوم ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب به اصفهان انتقال داده می‌شود. عملیات اجرایی مرحله نخست این پروژه مهرماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد و هم اینک ۲۴ نقطه فعال با حضور ۱۴ پیمانکار فعال است.

در این راستا رئیس جمهور اذعان داشت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که زمان اجرای این طرح به یک سوم کاهش پیدا کرده است و این کار آبرسانی مساله بسیار مهمی است. به سامان رسیدن ۵۰ درصد کار و شروع فاز دوم، خبرهای خیلی خوبی است که نشان می‌دهد مشکل مالی و موانع دیگر و تملک‌ها هیچ‌کدام مانع نشده و تصمیمی که دولت گرفته با قوت دنبال می‌شود و ان شاءالله زودتر هم به سامان خواهد رسید.

همچنین واحد اول نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی به ظرفیت ۳۰۷ مگاوات در این سفر به بهره‌برداری رسید که ظرفیت کلی این نیروگاه ۹۱۴ مگاوات است. این پروژه از نیمه دوم اسفند سال ۱۴۰۰ آغاز شده و ظرف ۱۸ ماه آماده بهره برداری شده است. برای بهره برداری این پروژه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و از جمله ویژگی‌های آن می‌توان به دارا بودن بالاترین استانداردهای موجود در نیروگاه‌ها، کاهش میزان مصرف گاز و آب مصرفی، بومی سازی بیش از ۷۰ درصد تجهیزات اشاره کرد. با بهره‌برداری از این پروژه برای ۴۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی می‌شود.

این نیروگاه سومین واحد نیروگاهی خود تأمین صنایع است که تاکنون به مرحله بهره برداری رسیده و در مجموع وزارت نیرو، عملیات احداث ۵۶۰۰ مگاوات نیروگاه صنایع را در دولت سیزدهم آغاز کرده است.

بهره‌برداری رسمی از واحد تصفیه گازوئیل پتروپالایش اصفهان

همچنین رئیسی در مراسم بهره‌برداری رسمی از واحد تصفیه گازوئیل پتروپالایش اصفهان، ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از دست‌اندرکاران صنعت نفت و شرکت پتروپالایش اصفهان به خاطر اجرای این طرح بزرگ ملی، مدیریت تولید و مصرف در نفت، گاز و پتروشیمی کشور را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: مدیریت این دو بخش منجر به تولید محصول با کیفیت، رفع ناترازی و رونق صادرات محصولات نفتی خواهد شد که عوائد آن بخش‌های دیگری را تقویت خواهد کرد.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اقدام بزرگ این پتروپالایشگاه در تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه سوخت پاک، کیفی‌سازی تولید در صنعت نفت را از جمله اهداف محوری دولت و موجب رفع آلایندگی و ارتقای سلامت مردم عنوان کرد و گفت: به همان میزانی که اعداد و ارقام در تولید مورد توجه است، باید کیفیت در تولید بنزین، گازوئیل و سایر محصولات نفتی و پتروشیمی نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیسی در ادامه ضمن تقدیر از اقدام وزارت نفت برای جمع‌آوری گازهای مشعل در پالایشگاه‌ها، بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در کشور تاکید کرد و اهتمام جدی به فرهنگ‌سازی در این زمینه را گامی مهم در رفع ناترازی و همچنین رونق صادرات دانست.

رئیس جمهور برنامه محوری و ضمیمه کردن دانایی به توانایی‌ها، با ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه و استفاده از ظرفیت ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان را از جمله رموز موفقیت پتروپالایش اصفهان در اجرای این طرح بزرگ ملی برشمرد و اظهار داشت: همت بلند دست‌اندرکاران این طرح در به سرانجام رساندن آن، آن‌هم ۱۶ ماه زودتر از موعد مقرر، نویددهنده موفقیت‌های بزرگ دیگر در آینده است.

مرام دولت مردمی عبور از مشکلات نیست

سید ابراهیم رئیسی در نشستی که با خبرنگاران داشت به تشریح نتایج و دستاوردهای سفر یک روزه‌اش به این استان و به ویژه مسئله زاینده رود پرداخت و گفت: اصلی‌ترین مشکل مردم در اصفهان کم‌آبی است و لذا در اولین مرحله از برنامه‌های سفر بازدیدی از بخش‌هایی از مسیر زاینده‌رود و تالاب گاوخونی داشتیم.

وی تاکید کرد که وزیر نیرو از اولین روزهای آغاز فعالیت خود پیگیر رفع مشکل کم‌آبی استان اصفهان است و در همین راستا طرحی جامع بر محوریت توزیع عادلانه آب در حال تهیه است که مراحل نهایی خود را می‌گذراند. در تهیه طرح جامع توزیع عادلانه آب از نظرات کارشناسی متخصصان بهره گرفته شده است و پس از نهایی شدن نیز در اختیار نخبگان قرار می‌گیرد تا هیچ ایده و نظری درباره حل مشکل کم آبی نادیده نماند.

رئیس جمهور ادامه داد: یک سوم اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرح‌های مصوب سفر استانی اصفهان به تکمیل پروژه‌های بخش آب اختصاص یافته است. بخش‌های کشاورزی، بهداشت و درمان، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، ورزش و جوانان و پرداخت تسهیلات پس از بخش آب، به ترتیب بیشترین سهم را از اعتبارات مصوب سفر استانی اصفهان به خود اختصاص داده‌اند.

آیت‌الله رئیسی شرط موفقیت در اجرای مصوبات سفرهای استانی را پیگیری این طرح‌ها با نگاهی تحولی از سوی مدیران استانی و کشوری دانست و تصریح کرد: اساساً مدیری که نگاه انقلابی و تحولی نداشته باشد نمی‌تواند کار را متقن و قابل قبول به پیش ببرد و دولت مردمی نمی‌تواند پیشرفت کارها را معطل چنین مدیرانی کند، لذا تاکید کرده‌ام که چنین افرادی در پست‌های مهم به کار گرفته نشده و در حاشیه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه هر طرح و راهکاری برای رفع مشکل آب استان اصفهان و کشور که بتواند دغدغه مردم را برطرف کند، حتماً مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت و از کنار هیچ پیشنهادی بدون توجه عبور نخواهیم کرد، ادامه داد: مرام دولت مردمی عبور از کنار مشکلات نیست. برخی به بنده پیشنهاد دادند که زمانی به اصفهان سفر کنم که در زاینده رود آب جاری باشد، اما بنده تاکید کردم که اتفاقاً در زمانی به استان سفر می‌کنم که مردم با مشکلات شأن درگیر هستند تا از نزدیک ببینم و بدانم که بر مردم چه می‌گذرد.

به گزارش مهر، اقدامات شاخص رئیس جمهور در استان‌ها با وجود مردم‌داری او نشان از خدمت‌‎گذاری خالصانه به دور از فعالیت‌های نمایشی است که در این صورت مردم با درک این موضوع قدردانی خود را در تشییع این شهیدان خدمت نشان دادند که مردم اصفهان نیز از این امر مستثنی نیستند و با بزرگداشت مراسم برای این شهیدان و سید شهیدان خدمت عرض ارادت خود را نشان دادند.