کاوه موسوی از صعود به فینال پرتاب چکش المپیک بازماند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، کاوه موسوی نخستین نماینده پرتاب چکش کشورمان در مسابقات دو و میدانی المپیک ۲۰۱۶ ریو در مرحله مقدماتی گروه A این رقابتها در مصاف با ۱۶ پرتابگر گروه A با رکورد ۶۵/۰۳ از صعود به مرحله فینال بازماند.وی در اولین پرتاب خود چکش را ۶۳/۱۹ پرتاب کرد. دومین پرتاب وی ۶۵/۰۳ بود. سومین پرتاب وی نیز با خطا همراه بود.

موسوی رکورددار پرتاب چکش ایران است. این برای نخستین بار است که دو نماینده از کشورمان در این رشته از مسابقات المپیک حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر،سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.