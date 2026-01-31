به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم متعهد حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدهادی عبدخدائی عضو سابق مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفتند.

متن پیام تسلیت به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با تأسف و تأثر خبر درگذشت عالم متعهد جناب حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ محمدهادی عبدخدائی را دریافت کردم. ایشان از دوستان دیرین اینجانب و آراسته به فضائل و در سالهای متمادی در تهران و مشهد و نیز در خارج کشور منشاء خدمات ارزشمند بودند. به خاندان محترم عبدخدائی تسلیت عرض میکنم و مغفرت و علو درجات برای ایشان مسألت می‌نمایم.

سیّد علی خامنه‌ای

۱۱ بهمن ۱۴۰۴