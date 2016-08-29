بررسی رشته های حذفی دانشگاه پیام نور در وزارت علوم

علی اصغر رستمی ابوسعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حذف برخی از رشته ها ی کارشناسی ارشد این دانشگاه از دفترچه سال ۹۵ گفت: حذف این رشته ها فقط مخصوص دانشگاه پیام نور نیست.

وی ادامه داد: رشته هایی که از دفترچه حذف شده است شامل برخی رشته های کشاورزی بود. براساس آمایش، برخی از دانشگاه ها، اعلام کرده بودند که این رشته ها، متقاضی کم تری نسبت به سایر رشته ها داشته و باید حذف شوند.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: بنابراین شورای گسترش آموزش عالی کشور نیز از دانشگاه ها درخواست کرد، اگر در این خصوص نقطه نظری دارند ارایه کنند. دانشگاه پیام نور ، نظر خود را ارایه کرد که در دست بررسی است.