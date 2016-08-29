  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۱۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

بررسی رشته های حذفی دانشگاه پیام نور در وزارت علوم

بررسی رشته های حذفی دانشگاه پیام نور در وزارت علوم

رئیس دانشگاه پیام نور اعلام کرد: به درخواست دانشگاه، رشته های حذفی مقطع ارشد در دفترچه کنکور ۹۵ توسط وزارت علوم در دست بررسی است تا در صورت تایید اجرای دوباره آن به دانشگاه واگذار شود.

علی اصغر رستمی ابوسعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حذف برخی از رشته ها ی کارشناسی ارشد این دانشگاه از دفترچه سال ۹۵ گفت: حذف این رشته ها فقط مخصوص دانشگاه پیام نور نیست.

وی ادامه داد: رشته هایی که از دفترچه حذف شده است شامل برخی رشته های کشاورزی بود. براساس آمایش، برخی از دانشگاه ها، اعلام کرده بودند که این رشته ها، متقاضی کم تری نسبت به سایر رشته ها داشته و باید حذف شوند.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: بنابراین شورای گسترش آموزش عالی کشور نیز از دانشگاه ها درخواست کرد، اگر در این خصوص نقطه نظری دارند ارایه کنند. دانشگاه پیام نور ، نظر خود را ارایه کرد که در دست بررسی است.

کد مطلب 3754879
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها