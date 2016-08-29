استفاده از پساب استان تهران در حوزه صنعت و کشاورزی البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید طهائی شامگاه دوشنبه در نشست فعالان و نخبگان اقتصادی استان که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت همراه بود و در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب شده است هر یک از وزرا معین یکی از استان های کشور شوند.

وی با بیان اینکه برگزاری این جلسات خروجی خوبی برای استان به همراه خواهد داشت، افزود: مشارکت فعالان اقتصادی در این دسته از جلسات توسعه استان را رقم میزد.

استاندار البرز خاطر نشان کرد: در نظر داشتیم که بخشی از پساب استان تهران به البرز برگشته داده شود تا در حوزه صنعت و کشاورزی استفاده شود که خوشبختانه با بخشی از این مهم موافقت شده است.

طهائی تصریح کرد: اداره کل گمرک استان در فرودگاه پیام مستقر و در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.