  1. استانها
  2. البرز
۸ شهریور ۱۳۹۵، ۲۲:۵۷

سیدحمید طهائی خبر داد:

استفاده از پساب استان تهران در حوزه صنعت و کشاورزی البرز

استفاده از پساب استان تهران در حوزه صنعت و کشاورزی البرز

کرج - استاندار البرز گفت: در نظر داشتیم که بخشی از پساب استان تهران به البرز برگشته داده شود تا در حوزه صنعت و کشاورزی استفاده شود که خوشبختانه با بخشی از این مهم موافقت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید طهائی شامگاه دوشنبه در نشست فعالان و نخبگان اقتصادی استان که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت همراه بود و در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب شده است هر یک از وزرا معین یکی از استان های کشور شوند.

وی با بیان اینکه برگزاری این جلسات خروجی خوبی برای استان به همراه خواهد داشت، افزود: مشارکت فعالان اقتصادی در این دسته از جلسات توسعه استان را رقم میزد.

استاندار البرز خاطر نشان کرد: در نظر داشتیم که بخشی از پساب استان تهران به البرز برگشته داده شود تا در حوزه صنعت و کشاورزی استفاده شود که خوشبختانه با بخشی از این مهم موافقت شده است.

طهائی تصریح کرد: اداره کل گمرک استان در فرودگاه پیام مستقر و در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.

کد مطلب 3755947

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه