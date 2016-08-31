به گزارش خبرگزاری مهر، دو قسمت جدید از مجموعه «روایت دیدار» آماده پخش شده که مربوط به دیدار مقام معظم رهبری با خانواده شهدای هفتم تیر و مدافع حرم در پنجم تیر ماه ۹۵ است و ضمن پخش تصاویری از این دیدار، روی زندگی خانواده دو تن از این شهدا تمرکز کرده و با خانواده هایشان گفتگو می کند.

قسمت اول «روایت دیدار» مربوط به دیدار با خانواده شهدای مدافع حرم به کارگردانی سیدمهدی مویدی تولید شده و بیانات مقام معظم رهبری را درباره تصور دشمن درباره جوانان ایرانی پخش می کند و همچنین به خانواده شهید مصطفی صدرزاده می پردازد.

به گفته مویدی، از آنجایی که اجازه نمی دادند صدرزاده به عنوان داوطلب آزاد برای دفاع از حرم شرکت کند، او به مشهد می رود و خود را به عنوان داوطلب افغانستانی جا می زند و به جبهه های نبرد با داعش و تروریست های سوریه می رود. او پس از اثبات لیاقت خود، به فرماندهی یکی از گردان های تیپ فاطمیون می رسد و در یکی از نبردها شهید می شود.

در این مستند با همسر این شهید گفتگو می شود که در پنجم تیر ماه ۹۵ در دیدار با رهبر معظم انقلاب حضور داشته است. از شهید صدرزاده دو فرزند؛ یک پسر یک سال و نیمه و یک دختر ۷ ساله برای او به یادگار مانده است.

«روایت دیدار» به پخش بخش هایی از آنچه که در دیدار گذشت به همراه روایت هایی از زندگی شهید صدرزاده و تصاویر مجاهدت های او در صحنه نبرد می پردازد. این قسمت پنجشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه مستند روی آنتن می رود و جمعه ۱۲ شهریور ساعت ۱۵:۳۰ بازپخش می شود.

قسمت دوم از این مجموعه که به دیدار مقام معظم رهبری با خانواده شهدای مدافع حرم تعلق دارد توسط محمد هادی نعمت الهی ساخته شده است و به شهید مسعود عسگری می پردازد.

در این مستند که با تصاویری از حضور زهرا نبیلو مادر این شهید در حسینیه امام خمینی (ره) و دیدار با مقام معظم رهبری آغاز می شود، دوربین به منزل شهید می رود و تا مزارش با مادر او همراه می شود.

نبیلو به زندگی فرزندش از بدو پیوستن به تشکل مردمی بسیج و عشق و ارادت به انقلاب و اهل بیت می پردازد و سخنان او تا زمان شهادت و تشییع پیکر فرزندش را دربرمی گیرد.

همچنین مصاحبه ای در حسینیه امام خمینی (ره) با این مادر شهید انجام شده که او در آن حضور خود در حسینیه و دیدار با مقام معظم رهبری را مدیون فرزندش می داند. همچنین بخشی از بیانات مقام معظم رهبری پخش می شود که می فرمایند: در صف اول رشادت ها شهدا هستند پشت سرشان خانواده های شان.

این قسمت از «روایت دیدار» جمعه ۱۲ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه مستند روی آنتن می رود و شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۵:۳۰ بازپخش می شود.