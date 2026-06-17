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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

دیدار هنرمندان خوزستان با رهبر شهید انقلاب روایت می‌شود

دیدار هنرمندان خوزستان با رهبر شهید انقلاب روایت می‌شود

اهواز - مستند «هنوز باران می‌بارد»، روایتگر دیدار هنرمندان خوزستانی با رهبر شهید انقلاب و بازخوانی خاطرات کمتر شنیده شده آنها است.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «هنوز باران می‌بارد» به تهیه‌کنندگی میلاد امینی موحد در شبکه رسانه‌ای صف تولید شده و به روایت دیدار هنرمندان خوزستانی با حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای ره می‌پردازد.

این مستند با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر فقید انقلاب و ثبت لحظات ناب هنری و معنوی آن دیدارها، در آستانه ایام تشییع پیکر مطهر ایشان آماده پخش شده است.

در این اثر تلاش شده با نگاهی عمیق به ارتباط عاطفی و فرهنگی هنرمندان جنوب کشور با رهبر شهید، بخشی از خاطرات و روایت‌های کمتر بیان شده از این نشست‌های ارزشمند به تصویر کشیده شود.

بر اساس اعلام دست‌اندرکاران، این مستند همزمان با روزهای برگزاری مراسم تشییع از شبکه‌های مختلف رسانه ملی پخش خواهد شد تا مخاطبان گسترده‌تری با این روایت تصویری از ارادت جامعه هنری خوزستان به آرمان‌های انقلاب و امام شهید آشنا شوند.

کد مطلب 6863061

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