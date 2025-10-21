صدای واقعی شهدای جنگ ۱۲ روزه در رادیو؛ این روایت مردمان عاشق است

فاطمه ربانی تهیهکننده و گوینده برنامه «روایت مردمان عاشق» درباره ویژگی های این برنامه به خبرنگار مهر گفت: هدف اصلی ما بازنمایی چهره انسانی و قهرمانانه شهدا است؛ آن هم نه صرفاً با نام و تاریخ، بلکه از زبان خانوادههایی که در غم از دست دادن عزیزانشان صبور و سرافراز ماندهاند. ما میخواهیم مخاطب با شنیدن این روایتها، پیوندی عاطفی و عمیق با شهید برقرار کند تا حقیقت مقاومت در گذر زمان فراموش نشود.
وی با اشاره به ساختار برنامه توضیح داد: در هر قسمت، صدای واقعی خانواده شهدا در کنار نریشن و موسیقی قرار میگیرد تا فضا برای همدلی مخاطب فراهم شود. تلاش کردهایم از موسیقی و افکتهای صوتی به گونهای استفاده کنیم که شنونده خود را در بطن روایت احساس کند و با قهرمان داستان همراه شود.
این تهیه کننده گفت: تاکنون پنج روایت تأثیرگذار از شهدای فراجا پخش شده است از جمله شهید سید امیر عبدالله، شهید سرهنگ عباس مرادیپور، شهید امین عسگری و شهید کامیار دریکوندی و در تازهترین قسمت، زندگی و شهادت شهید صالح بناء هنزائی روایت میشود.
ربانی در پایان اظهار کرد: بازگویی زندگی این شهدای کمتر شناختهشده، ادای دِینی است به آنها و فرصتی برای انتقال تجربه زیسته مقاومت و فداکاری به نسل امروز است. این صداها باید شنیده شود تا حقیقت جنگ و جنایت دشمنان در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار بماند.
برنامه «روایت مردمان عاشق» پنجشنبهها ساعت ۱۲:۳۰ به مدت ۲۵ دقیقه از رادیو تهران پخش میشود.
