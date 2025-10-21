  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

صدای واقعی شهدای جنگ ۱۲ روزه در رادیو؛ این روایت مردمان عاشق است

تهیه کننده «روایت مردمان عاشق» بیان کرد که این برنامه با تمرکز بر روایت خانواده شهدای فراجا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تلاش می‌کند تصویری انسانی و ماندگار از ایثار و مقاومت ارائه دهد.

فاطمه ربانی تهیه‌کننده و گوینده برنامه «روایت مردمان عاشق» درباره ویژگی های این برنامه به خبرنگار مهر گفت: هدف اصلی ما بازنمایی چهره انسانی و قهرمانانه شهدا است؛ آن هم نه صرفاً با نام و تاریخ، بلکه از زبان خانواده‌هایی که در غم از دست دادن عزیزانشان صبور و سرافراز مانده‌اند. ما می‌خواهیم مخاطب با شنیدن این روایت‌ها، پیوندی عاطفی و عمیق با شهید برقرار کند تا حقیقت مقاومت در گذر زمان فراموش نشود.

وی با اشاره به ساختار برنامه توضیح داد: در هر قسمت، صدای واقعی خانواده شهدا در کنار نریشن و موسیقی قرار می‌گیرد تا فضا برای هم‌دلی مخاطب فراهم شود. تلاش کرده‌ایم از موسیقی و افکت‌های صوتی به گونه‌ای استفاده کنیم که شنونده خود را در بطن روایت احساس کند و با قهرمان داستان همراه شود.

این تهیه کننده گفت: تاکنون پنج روایت تأثیرگذار از شهدای فراجا پخش شده است از جمله شهید سید امیر عبدالله، شهید سرهنگ عباس مرادی‌پور، شهید امین عسگری و شهید کامیار دریکوندی و در تازه‌ترین قسمت، زندگی و شهادت شهید صالح بناء هنزائی روایت می‌شود.

ربانی در پایان اظهار کرد: بازگویی زندگی این شهدای کمتر شناخته‌شده، ادای دِینی است به آنها و فرصتی برای انتقال تجربه زیسته مقاومت و فداکاری به نسل امروز است. این صداها باید شنیده شود تا حقیقت جنگ و جنایت دشمنان در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار بماند.

برنامه «روایت مردمان عاشق» پنجشنبه‌ها ساعت ۱۲:۳۰ به مدت ۲۵ دقیقه از رادیو تهران پخش می‌شود.

عطیه موذن

