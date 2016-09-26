۱۴ پایگاه بسیج والفجر در ادارات شهرستان سمنان فعالیت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری سمنان، سید عباس دانایی غروب دوشنبه در جلسه هم اندیشی فرماندهان پایگاه های بسیج شهرستان سمنان به میزبانی فرمانداری، ضمن تاکید بر ضرورت راه اندازی پایگاه بسیج مدیران در سمنان، ابراز داشت: بسیجیان با ادامه راه شهدا و امام شهدا در مسیر حفظ آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس و در دوران سازندگی تا کنون همواره در مسیر اجرای منویات مقام معظم رهبری و امام راحل(ره) گام برداشته و با شناخت از گذشته، آینده ای روشن برای ایران اسلامی رقم زده اند.

وی افزود: تفکر بسیجی عاملی مهم در شکست دشمنان و دفاع و پیشگیری از لطمه وارد کردن آنان به ایران اسلامی است لذا ویژگی تبعیت کامل از ولایت در بسیج به دور از هرگونه مسائل جناحی و خطی و سیاسی، نقطه قوت اقتدار ایران اسلامی است پس باید گفت پایگاه های مقاومت بسیج می توانند در تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اقدامات موثری داشته و در رونق اقتصادی سهیم باشند.

فرماندار سمنان ایجاد شور و نشاط معنوی در مناسبت های ملی و مذهبی، اعیاد و ولادت و شهادت ائمه اطهار(ع) با محوریت پایگاه های بسیج را عاملی مهم در توسعه فرهنگ دینی دانست و بیان داشت: پایگاه های مقاومت بسیج در اجرای طرح ملی سرشماری عمومی نفوس مسکن ۹۵ زمینه مشارکت بسیجیان و ثبت نام اینترنتی که از سوم مهرماه آغاز شده و تا بیست و چهارم این ماه ادامه خواهد داشت را فراهم آورند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان سمنان نیز در این جلسه با اشاره به بخشی از عملکرد پایگاه های مقاومت بسیج ادارات شهرستان، خدمت صادقانه و خالصانه بسیجیان را توفیق الهی برشمرد و گفت: انتقال گنجینه دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس به نسل های آتی از جمله وظایف مهم پایگاه های مقاومت بسیج است.

سرهنگ مجید شوقانی بسیج و تفکر بسیجی را عامل وحدت و انسجام اقشار مختلف مردم عنوان کرد و گفت: شناسایی و رفع آسیب های موجود در بخش های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و استفاده از فرصت ها و توان داخلی در تحقق اقتصاد مقاومتی با هدایت مقام معظم رهبری توطئه های اسلام و ایران را از ابتدای انقلاب تا کنون خنثی کرده است.