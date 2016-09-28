به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان در جمع خبرنگاران حاضر در سازمان لیگ در خصوص برگزاری جام حذفی در تعطیلات لیگ، گفت: جام حذفی نسبت به سال های گذشته از نظر برنامه ریزی تفاوتی نکرده است. برای تیم ها در تعطیلات مسابقه گذاشتیم تا در فضای بازی قرار بگیرند و تعطیلات به آنها ضربه نزند.

وی افزود: متاسفانه برخی از تیم ها که اعتراض می کردند تعطیلات به آنها ضربه می زند از جام حذفی کنار کشیدند. این موضوع از زیبایی فوتبال کم می کند؛ زیرا ما از روز اول و قبل از شروع بازی ها برنامه را به تیم ها داده بودیم. تیم ها برای کسب سهمیه آسیایی در لیگ بایستی ۳۰ بازی انجام دهند، اما در جام حذفی کمتر از ۱۰ مسابقه انجام می دهند. ما برای شروع بازی ها برنامه‌ریزی کرده ایم و تیم ها در این مرحله با قهرمان های استان ها که در هیچ لیگی هم نیستند، بازی می کنند.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در خصوص برگزاری مراحل بعدی جام حذفی که قرار است آن هم بدون حضور ملی پوشان برگزار شود، گفت: تعطیلات بعدی برای بازی با سوریه ۲۶ روز است و تنها ۱۰ روز آن روزهای فیفا است. یک یا دو روز قبل از تعطیلات بازی‌های جام حذفی را برگزار می کنیم. البته ما به تیم ها این حق را داده ایم که در صورت غیبت ملی پوشان، زیاد در این بازی ها شرکت نکنند اما خود تیم ها داوطلب شده اند.

بهروان در پاسخ به این پرسش که چه جریمه ای برای تیم های غایب در نظر گرفته اید، خاطرنشان کرد: پرونده این تیم ها را در اختیار کمیته انضباطی قرار می دهیم. تازه مگر قرار است چقدر آنها را جریمه کنند؟ به دنبال طرح قانونی هستیم که این تیم ها حداقل نتوانند دو سال در مسابقات شرکت کنند و قوانین بازدارنده مطرح شود.

وی در رابطه با بحث بلیت فروشی مسابقات لیگ برتر، گفت: برنامه ریزی بازی ها به عهده ما قرار دارد. این قراردادها در اختیار کمیته بازاریابی است. تاکید مهدی تاج و علی کاظمی هم این است که بلیت فروشی حق باشگاه ها است و باید سازه ای طرح شود که این کار صورت گیرد زیرا در قانون هم شاهد این موضوع هستیم که اگر باشگاه بخواهد، باید بلیت فروشی در اختیار آن قرار بگیرد. من فکر می کنم این موضوع نیز جزو سیاست ها و استراتژی ما قرار دارد.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در پایان درباره اینکه آیا می توان بلیت فروشی را به باشگاه ها داد یا خیر، گفت: فکر می کنم این موضوع در حیطه من نباشد، اما این پیش بینی شده که اگر باشگاه بخواهد بلیت فروشی را در اختیار بگیرد، باید قرارداد جدید بسته شود.