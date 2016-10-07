آماده پرداخت مشوق های صادراتی هستیم /منتظر تامین اعتباریم

محمدرضا مودودی در گفتگو با مهر در خصوص اجرای طرح مشوق های صادراتی برای صادرکنندگان نمونه، گفت: برای اجرای طرح مشوق های صادراتی همچنان مشکل تامین منابع مالی مطرح است زیرا مشوق های صادرتی، جوایز صادراتی و کمک هایی از این قبیل نیاز به یک تامین مالی دارد.

وی با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت زمینه را برای اجرای این طرح ها فراهم کرده است، افزود: سرفصل ها تعریف شده فقط تامین مالی آن باقی مانده است البته بحث هایی برای تامین منابع مالی از محل پول های آزادشده ایران و یا سایر منابع مطرح شده و در این زمینه قول‌هایی هم به ما داده شده است تا با استفاد از این منابع، مطالبات صادرکنندگان را پرداخت کنیم.

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت با اعلام اینکه به ما قول دادند که تا ۲۹ مهر این منابع مالی را تامین کنند، اظهار داشت: از طرف سازمان توسعه تجارت همه کارها مانند موافقت‌نامه سازمان مدیریت، بانک‌ها و غیره انجام شده و شیوه نامه آن هم تهیه شده است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به شاخص‌های تاثیرگذار در انتخاب صادرکنندگان نمونه اشاره کرد و گفت: حجم صادرات، برندسازی، حضور در بازارهای هدف، رعایت استانداردها، برنامه توسعه بازار و ارزش افزوده هر گروه کالایی از جمله شاخص‌های ارزیابی ما است که براساس آنها شرکت‌ها ارزیابی می‌شوند و شرکت‌های برگزیده در بیستمین سالروز ملی صادرات معرفی خواهند شد.

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه خوش حساب بودن در بانک‌ها و رشد ۱۰ درصدی صادرات از دیگر ویژگی‌های یک صادرکننده نمونه است، افزود: کارگروه تمامی جوانب را می‌سنجد و از میان آنها صادرکنندگان نمونه انتخاب می‌شوند.