ثبت نام دانشجویان پیام نور معطل وام شهریه

مجید ضماهنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارایه وام شهریه به دانشجویان دانشگاه پیام نور در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ گفت: درحال حاضر در انتظار اختصاص وام شهریه توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم هستیم به محض اختصاص وام، انتخاب واحد نیز صورت خواهد گرفت. برخی از دانشجویان بدهکار هستند و باید برای انتخاب واحد تسویه کنند.

وی ادامه داد: از معاونت آموزشی دانشگاه درخواست کرده ایم زمان انتخاب واحد دانشجویان را تمدید کند تا وام شهریه دانشجویان توسط صندوق رفاه اختصاص داده شود. سپس بعد از اختصاص سهمیه توسط صندوق رفاه، دانشگاه به همان نسبت این وام را به مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور اختصاص می دهد.

مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور با اشاره به شرایط وام گیرندگان گفت: دانشجویان مقطع کارشناسی هرترم تا سقف ۳۰۰ هزارتومان وام دریافت می کنند و سنوات آنها باید ۸ نیمسال باشد.

ضماهنی افزود: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد هر ترم تا سقف یک میلیون و ۱۵۰ هزارتومان وام دریافت می کنند و سنوات آنها باید ۴ نیمسال تحصیلی باشد و دانشجویان دکتری ۲.۵ میلیون تومان وام دریافت می کنند و سنوات آنها باید ۸ نیمسال تحصیلی باشد.

مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه پیام نورادامه داد: وام دیگری که به دانشگاه پیام نور اختصاص داده شده، ۵۰۰ میلیون تومان وام بنیاد علوی است که مبلغ آن کافی نیست و بیشتر به دانشجویان دکتری دانشگاه اختصاص داده می شود.

وی افزود: وامی که به دانشجویان در هر ترم ارایه می شود ۲و نیم میلیون تومان است که با این مبلغ تعداد کمی از دانشجویان را می توان تحت پوشش قرار داد.