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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۸

آیت الله اراکی در گفت وگو با العالم:

وهابیت از چارچوب مسلمات اسلام خارج شده است

وهابیت از چارچوب مسلمات اسلام خارج شده است

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تأکید کرد: وهابیت از موضوعات مسلم اسلام خارج و به ابزار ایجاد فتنه میان مذاهب اسلامی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب در گفتگویی اختصاصی با شبکۀ العالم، تأکید کرد: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی دستاوردهای بزرگی داشته و اولین اقدام این مرکز، نشر رویکرد تقریب است.

 وی افزود: این رویکرد از جمهوری اسلامی ایران و به دست امام خامنه ای و پیش از ایشان امام خمینی (ره) آغاز شد.
 
دبیرکل مجمع جهانی تقریب اظهار داشت: اکنون امت اسلام در مرحلۀ عقب نشینی گفتمان تفرقه انگیزی و غلبۀ گفتمان تقریب است.
 
آیت الله اراکی دربارۀ اشاعۀ اوهام پیرامون مذهب اهل بیت (ع) خاطرنشان کرد که منبع این اوهام الازهر و سایر دانشگاه های اسلامی نیستند، بلکه وهابیت است، به ویژه اینکه علمای بزرگ الازهر تصریح کرده اند که مسلمانان می توانند به فقه جعفری نیز مانند فقه چهار مذهب اهل سنت عمل کنند.
 
دبیرکل مجمع جهانی تقریب تأکید کرد: اهل بیت(ع)، ضمانت حل اختلافات و محوری هستند که امت حول آنان اجتماع می کند.
 
آیت الله اراکی در بخش دیگری از سخنانش نیز با تأکید بر اینکه اگر تمام مسلمانان، از هر مذهبی، مدیون امام حسین و خون او هستند، گفت: اگر انقلاب امام حسین(ع) نبود اسلام، سنت پیامبر و قرآن از بین می رفت.

کد مطلب 3792062

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