«داستان بی پایان» به چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «داستان بی‌پایان» نوشته‌ میکائیل اِنده با ترجمه‌ شیرین بنی‌احمد به تازگی توسط نشر چشمه به چاپ چهارم رسیده است.

داستان این رمان درباره پسربچه ای به نام باستیان است که از نظر جسمی از همکلاسی هایش چاق تر است و توسط آن ها مسخره می شود. او برای فرار از مسخره شدن به کتابفروشی آقای کوراندر می رود. اما آقای کوراندر بچه ها را دوست ندارد و معتقد است آن ها پر سر و صدا هستند. باستیان بعد از ورودش به کتابفروشی، کتابی را می بیند که او را جذب می کند.

کتابی که باستیان می بیند و به دست می گیرد، «داستان بی پایان» نام دارد. پسربچه احساس می کند این کتاب را بارها در خواب دیده است اما مشکلی وجود دارد و آن این است که آقای کوراندر از بچه ها خوشش نمی آید و کتاب هایش را هم را هدیه و قرض نمی دهد. بنابراین باستیان مجبور می شود برای خواندن کتاب، آن را مخفیانه از کتابفروشی خارج کند.

«داستان بی پایان» یکی از آثار تخیلی ادبیات معاصر آلمان است. بسیاری از اتفاقات داستان بی پایان در دنیای رویاها رخ می دهند که هنگام مطالعه کتاب توسط باستیان هستند و به موازات با دنیای واقعی پیش می آیند. خطری که دنیای رویاها وجود دارد، پوچی است و باستیان باید برای این معضل فکری بکند.

با اقتباس از این رمان، یک فیلم سینمایی برای کودکان و نوجوانان نیز ساخته شده است. ترجمه شیرین بنی احمدی از این رمان، ابتدا در سال ۶۸ توسط نشر روز منتشر شد و سپس در سال ۷۹ توسط نشر چشمه و در بخش کتاب های ونوشه این ناشر (کتاب های کودک و نوجوان این ناشر) به چاپ رسید که به تازگی این نسخه به چاپ چهارم رسیده است.

کتاب دیگری هم که چشمه به تازگی چاپ چهارم آن را راهی بازار نشر کرده، رمان «کوتوله» نوشته پر لاگرکویست است که حسین گلابیان آن را ترجمه کرده و در قالب یکی از عناوین مجموعه «جهان کلاسیک» این ناشر چاپ شده است.