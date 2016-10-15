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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۳

رئیس پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان خبرداد:

یک کشته و ۲ مجروح به علت برخورد خودور سواری پژو با شتر

یک کشته و ۲ مجروح به علت برخورد خودور سواری پژو با شتر

زاهدان - رئیس پلیس راه جنوب استان گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با یک نفر شتر در محور «دلگان- ایرانشهر» راننده خودرو جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس سیستان و بلوچستان، سرهنگ یداله ستوده گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برخورد یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با یک نفر شتر در محور «دلگان – ایرانشهر» بلافاصله گشت تصادفات جهت بررسی در محل حادثه حاضر شدند.

وی با بیان اینکه در این حادثه راننده خودرو بر اثر شدت ضربه وارده در دم جان باخت، افزود: دو نفر از سرنشینان این خودرو نیز مجروح و بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه عدم توجه به جلو علت این حادثه گزارش شده است، از رانندگان خواست: با سرعت مجاز رانندگی کنند و توجه کافی به جلو داشته باشند تا شاهد این گونه حوادث نباشیم.

کد مطلب 3796096

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