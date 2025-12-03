مرگ یک نفر طی برخورد با شتر در میناب

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب در جاده میناب به جاسک یک تصادف رخ داد که در آن یک دستگاه خودروی سواری سمند با شتر برخورد کرد.

این حادثه در کیلومتر ۱۵ و در محدوده روستای طالوار شهرستان میناب اتفاق افتاد و به فوت راننده خودرو منجر شد.

سایر سرنشینان خودرو که تعدادشان مشخص نیست از این حادثه جان سالم به در بردند.

جاده میناب به جاسک به عنوان یکی از مسیرهای پرتردد استان هرمزگان سالانه شاهد حوادث مشابهی است.

رها بودن شترها در حاشیه جاده و عدم وجود نظارت کافی عامل اصلی بروز تصادفات مرگبار در این منطقه است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که نیاز به ساماندهی و کنترل بیشتر برای جلوگیری از این حوادث حیاتی است.