  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۸

مرگ یک نفر طی برخورد با شتر در میناب

مرگ یک نفر طی برخورد با شتر در میناب

بندرعباس - بر اثر برخورد یک خودروی سمند با شتر در شهرستان میناب راننده جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب در جاده میناب به جاسک یک تصادف رخ داد که در آن یک دستگاه خودروی سواری سمند با شتر برخورد کرد.

این حادثه در کیلومتر ۱۵ و در محدوده روستای طالوار شهرستان میناب اتفاق افتاد و به فوت راننده خودرو منجر شد.

سایر سرنشینان خودرو که تعدادشان مشخص نیست از این حادثه جان سالم به در بردند.

جاده میناب به جاسک به عنوان یکی از مسیرهای پرتردد استان هرمزگان سالانه شاهد حوادث مشابهی است.

رها بودن شترها در حاشیه جاده و عدم وجود نظارت کافی عامل اصلی بروز تصادفات مرگبار در این منطقه است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که نیاز به ساماندهی و کنترل بیشتر برای جلوگیری از این حوادث حیاتی است.

کد خبر 6677438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      3 0
      پاسخ
      در مشاهدات دیده میشود شتر بدنش به شیشه جلو ماشین برخورد میکند و راننده در دم کشته میشود ولی شتر به سلامتی بلند میشود و میرود این چه وضعییت نا به سامان شتر داریست این شترها همه صاحب دارند و فراری نیستند جلو این وضعییت جنایت بار شتر داری را بگیرید
    • IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      بااین دنیای پیشرفته صاحبان شتر باید چهار طرف شترهایشان را شبرنگ بزنند خداداده ازاین لامپهای ال‌ای‌دی ببندن به این حیوانات شترها بی صاحب که نیستند همه کاریشون می‌شود کرد خودمن نزدیک بندرعباس شب بود باکامیون خدا خوست با دم شتر نمیدونم گاو بود برخوردکردم اما گوشه سپرکامیون خورد بهش راهشوادامه داد تاریک بود اگر کامیون نبود صددرصد مرا نفله میکرداین چه وضعیتی است وای ازجاده طبس تادامغان نیشابور تمام جاده های سیستان بلوچستان ازبندرتا بلوچستان چه عرض کنم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها