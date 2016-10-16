هلال احمر به ۲۰۸حادثه دیده طی هفته گذشته در اصفهان امدادرسانی کرد

داریوش کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طول هفته گذشته، پوشش امدادی ۱۰۱ مورد حادثه توسط امدادگران این جمعیت انجام شده است.

وی افزود : امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر این استان اقدام به امدادرسانی به ۲۰۸ حادثه دیده کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد : ۳۰۳ نفر نیروی عملیاتی این جمعیت در قالب ۱۱۳ تیم عملیاتی با همراه داشتن تجهیزات لازم امدادی در عملیات‌های یادشده به کارگیری شدند.

وی بیان داشت: در بازه زمانی هفدهم لغایت بیست و سوم مهرماه، ۴۸ مورد حادثه جاده‌ای، ۲۸ مورد حادثه شهری، ۲۲ مورد خدمات حضوری، دو مورد حادثه صنعتی و کارگاهی و یک مورد حادثه دریایی و ساحلی توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان پوشش داده شد.

وی : در طول این مدت ۱۲ مورد عملیات رهاسازی توسط تیم‌های عملیاتی این جمعیت صورت گرفت.