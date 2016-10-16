«سفر کتاب» در کانون پرورش فکری قزوین آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، با حضور شماری از مسئولان استان، معاونان پرورشی مدارس ابتدایی و راهنمایی ومربیان کانون، نمایشگاه طرح «سفر کتاب» در کانون استان قزوین آغاز به کار کرد.

مژده اروجی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین در مراسم گشایش این نمایشگاه، اجرای طرح «سفر کتاب» را زمینه ایجاد فرصت شناسایی و برخورداری مخاطبین از کتاب‌های منتخب کودک و نوجوان دانست.

وی با اشاره به معرفی و ارائه شمار۱۲۴ عنوان کتاب منتخب سال ۹۴ از انتشارات کانون و ۲۰۶ عنوان کتاب از ناشران غیرکانونی در این نمایشگاه، گردآوری این مجموعه متنوع را تلاشی ارزشمند برای بهره مندی بیشتر کودکان و نوجوانان سراسر کشور از کتاب‌های مناسب و منتخب دانست.

ایجاد زمینه انتخاب درست کتاب وتشویق و ترغیب کودکان و نوجوانان به کتاب‌خوانی از دیگر اهدافی بود که مدیرکانون استان قزوین برای اجرای این طرح برشمرد.

گفتنی است طرح سراسری سفر کتاب به همت اداره کل آفرینش‌های ادبی و هنری کانون هم‌زمان در پنج استان کشوربه مدت یک ماه اجرا می شود.

هماهنگی برای بازدید دانش‌آموزان، اولیای تربیتی و خانواده ها از این نمایشگاه و برگزاری برنامه های جنبی درراستای گسترش و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی از موارد پیش بینی‌شده در اجرای طرح «سفر کتاب» در کانون استان قزوین است.

«سفر کتاب» عنوان برنامه ای است که در آن منتخب سالانه کتاب های مصوب کمیته بررسی و انتخاب کتاب و سرگرمی مدیریت آفرینش های ادبی با هدف معرفی کتاب های قابل توجه و برگزیده در بانک کتاب شناسی کانون، تکریم کتاب و کتابخوانی، همچنین افزایش مخاطبان کتابخوان برای کمک به نهضت مطالعه ی مفید، فراهم کردن زمینه نقد و نظر کتاب های برگزیده، اطلاع رسانی از کتب قبولی کمیته بررسی و انتخاب کتاب به همکاران کانونی، اعضاء و اولیای تربیتی، آشنایی اولیای تربیتی و اعضا با کتاب های برگزیده کشوری، ایجاد امکان خرید متمرکز در استان ها با شناخت بیشتر از کتب مورد نظر به استان ها ارسال می شود.