به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، روز ۲۳ آبان ۱۴۰۵ با حضور مدیران‌کل کانون پرورش فکری و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در مجتمع فرهنگی‌هنری کانون قزوین گشایش یافت.

این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، آشنایی کودکان و نوجوانان با تازه‌های نشر و تسهیل دسترسی به کتاب‌های مناسب این گروه سنی، از ۲۳ تا ۲۹ آبان در مجتمع کانون واقع در شهرک کوثر برپا شده است.

در آیین افتتاحیه، سیدعلی‌اکبر موسوی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین و علی هوشمند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان حضور داشتند و از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید کردند.

در این دوره از نمایشگاه، ۱۰ ناشر از استان‌های قزوین و قم، آثار خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده‌اند و بیش از ۴۰ هزار جلد کتاب در حوزه کودک و نوجوان عرضه شده است.

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سایه‌گستر، دکتر سین، مهرگان دانش و هنرمندنیا از استان قزوین و ناشران کتابک، منادی تربیت، جمال، فانوس و مهرک از استان قم، ناشران حاضر در این رویداد هستند.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوع برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها از دیگر بخش‌های این نمایشگاه است که در طول یک هفته میزبان مخاطبان خواهد بود.

بازدید گروهی دانش‌آموزان، اجرای نمایش «کدو قلقله‌زن» از تولیدات خانه نمایش کانون استان، برنامه آشنایی با دنیای نجوم و نشست «کودک، قصه و خانواده» با حضور مهدی مردانی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این رویداد است.

همچنین نمایش فیلم «نبرد بادبادک‌ها» با همکاری حوزه هنری، اجرای نمایش «اختاپوس» به کارگردانی لیلا کلیایی، قصه‌گویی مربیان برگزیده کانون، رونمایی از کتاب «کوله‌پشتی» به همت واحد آفرینش‌های ادبی کانون و برگزاری کارگاه هنری در جدول برنامه‌های نمایشگاه قرار دارد.

پنجمین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان کانون قزوین از ساعت ۸:۳۰ تا ۲۰ پذیرای علاقه‌مندان است و خانواده‌ها می‌توانند تا جمعه ۲۹ آبان همراه فرزندان خود از بخش‌های مختلف آن بازدید کنند.

این رویداد به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی و با همکاری اداره‌کل آموزش‌وپرورش، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیمای استان، شهرداری قزوین و انجمن فرهنگی ناشران قزوین برگزار شده است.