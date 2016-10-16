به گزارش خبرنگار مهر، همدان و دانشگاه بوعلی سینا با خورشید طوس به استقبال پانزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا (ع) و میزبانی بخش ادبی جشنواره شامل سفرنامه و ادبیات داستانی رضوی می رود که در بخش دانشگاهیان برگزار خواهد شد.

اکبر عروتی موفق در همین زمینه در گفتگو با مهر اظهارداشت: رشد فضای معنوی دانشگاه و آگاهی هرچه بهتر و عمیق تر جوانان و دانشگاهیان از مبانی فرهنگ رضوی با بهره گیری از زبان هنر و ایجاد زمینه رقابت سالم و شکوفایی استعدادهای نهفته دانشگاهیان در زمینه های ادبی و هنری با رویکرد دینی و معرفی آثار برتر کشوری در برگزاری این جشنواره مد نظر است.

عروتی موفق فراهم‌آوری زمینه‌ بهره‌مندی اهل هنر از فعالیت‌های فرهنگی و هنری با محوریت فرهنگ رضوی و آموزه های دینی و فرهنگی امام رضا (ع) و ایجاد فضای تعامل، گفتگو و نقد هنری و ادبی را از دیگر مزایای برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

وی گفت: در راستای معرفی و تجلیل از آثار ادبی و هنری ارزشمند و برجسته و تاثیرگذار با رویکرد دینی و مبتنی بر فرهنگ رضوی و ترغیب دانشجویان به آفرینش آثار فرهنگی ادبی مبتنی بر آموزه های فرهنگ شیعی و ایجاد بستر تولید قشر دانشگاهی نسبت به برپایی این جنشواره اقدام شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا بابیان اینکه دبیرخانه جشنواره با حضور فعال نیروهای فرهنگی خرداد ۹۵ تشکیل شد، گفت: جشنواره «خورشید طوس» در سه بخش اصلی سفرنامه رضوی، داستان کوتاه با مضامین رضوی و خاطرات رضوی و در دوبخش جنبی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه بخش پوستر داستان بخش گرافیکی این جشنواره است، گفت: هنرمندان گرافیست آزاد هستند تا در روشهای مختلف نقاشی، گرافیک ترکیبی، کولاژ و گرافیک کامپیوتری و تصویر سازی به خلق آثار هنری با تلفیق روایت، داستان و یا حدیت در مورد امام رئوف بپردازند و یا خاطرات دیگران را به یک پوستر گرافیکی تبدیل و در سبک آزاد به خلق اثر بپردازند.

عروتی موفق با بیان اینکه در مرحله اول ارسال تصویر اثر برای ثبت در جشنواره کافی است، گفت: در مرحله دوم دریافت اصل اثر از طریق پست به دفتر دبیرخانه قابل پذیرش است.

وی گفت: در این جشنواره تندیس جشنواره به همراه لوح افتخار و جایزه نقدی به نفرات اول تا سوم هر بخش تعلق خواهد گرفت.

عروتی موفق افزود: به انتخاب هیئت داوران جشنواره نیز دو اثر در هر بخش به عنوان آثار برگزیده مشخص و معرفی خواهند شد و جوایز نقدی به همراه لوح سپاس به برگزیدگان تعلق خواهد گرفت.

وی افزود: آخرین زمان ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ۲۰ آبان ماه ۹۵ و زمان برگزاری جشنواره نیز ۲۳ و۲۴ آذر ماه در دانشگاه بوعلی سینا خواهد بود.