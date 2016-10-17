تقدیر از خبرنگار مهر در جشنواره تامین اجتماعی و رسانه

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره تامین اجتماعی و رسانه پس از بررسی یک هزار و ۲۰۰ اثر ارسالی در حوزه تخصصی رفاه و تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی، با معرفی برگزیدگان در هفت محور و دو بخش، به کار خود پایان داد.

پس از دو مرحله داوری آثار واصله به دبیرخانه جشنواره توسط جمعی از اساتید و پیشکسوتان حوزه روزنامه نگاری و رسانه، در نهایت ۴۴ اثر ارسالی شرکت کنندگان در جشنواره در محورهای مختلف مصاحبه و گفت و گو، یادداشت، مقاله، گزارش، طنز مکتوب، طرح و کاریکاتور، عکس و در دو بخش مطبوعات و خبرگزاری ها و رادیو و تلویزیون، آثار برتر یا شایسته تقدیر شناخته شدند.

در بخش مطبوعات و خبرگزاری ها و در رشته مصاحبه و گفت و گو، اثر ارسالی از سوی فاطمه جمال پور در روزنامه شرق، از سوی هیات داوران، حائز رتبه اول شناخته شد.

آثار ارسالی از سوی سیدحسین قاآنی از روزنامه ایران و فاطمه اسماعیلی از خبرگزاری ایسنا، مشترکا حائز رتبه دوم شدند و اثر ارسالی از سوی زهرا علی اکبری از روزنامه اعتماد، شایسته کسب مقام سوم شناخته شد. در این بخش، همچنین مهناز قربانی از خبرگزاری مهر و مهرو ماهر از خبرگزاری آنا، شایسته تقدیر شناخته شدند.

در رشته یادداشت، هیات داوران جشنواره، هیچ یک از آثار ارسالی را شایسته کسب مقام اول ندانست و اثر ارسالی از سوی ناصر ذاکری منتشره در روزنامه جهان اقتصاد شایسته کسب مقام دوم و اثر ارسالی از سوی جواد نوائیان رودسری، شایسته کسب مقام سوم شناخته شد.

همچنین در رشته مقاله نیز هیات داوران جشنواره، هیچ یک از آثار ارسالی به دبیرخانه را شایسته کسب رتبه نخست ندانست.در این بخش، اثر ارسالی از سوی میکائیل عظیمی منتشره در ماهنامه قلمرو رفاه، به عنوان اثر دوم برگزیده شد.

در رشته گزارش، هیات داوران از میان آثار راه یافته به مرحله داوری نهایی، آثار مهدیه تقوی راد از روزنامه همشهری و پانید فاضلیان از خبرگزاری ایلنا را شایسته کسب مقام نخست دانست. در این رشته، اثر ارسالی از سوی حسن رضایی از خبرگزاری فارس توانست رتبه دوم را از آن خود کند و الهام مهدیزاده از روزنامه شهرآرا و زهره رمزی از خبرگزاری تسنیم، مشترکا در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در این بخش، هیات داوران همچنین آثار رسول خانی از روزنامه رسالت، صدیقه هاشمی از روزنامه اطلاعات و مهناز بیرانوند از خبرگزاری ایرنا را شایسته تقدیر شناختند.

در رشته طنز مکتوب، بر اساس نظر هیات داوران جشنواره، آثار ارسالی از سوی پویا پویان از ماهنامه خط خطی، غلامرضا خراسانی از روزنامه همدلی و وحید حاج سعیدی از دو هفته نامه آهنگ، به ترتیب جایگاه اول تا سوم را از آن خود کردند.

در رشته طرح و کاریکاتور، متاسفانه هیچ کدام از آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره شایسته کسب مقام شناخته نشدند اما در این بخش، جمال رحمتی به دلیل اهتمام ویژه به موضوعات اجتماعی در آثار و همکاری طولانی مدت با نشریات تخصصی حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی، شایسته تقدیر شناخته شد.

در رشته عکس نیز، اثر منتشره از حامد خورشیدی در خبرگزاری فارس رتبه اول را کسب کرد و آثار ارسالی از سوی عرفان کوچاری از خبرگزاری تسنیم و ابوذر بذری از هفته نامه آتیه نو، به ترتیب در جایگاه دوم و سوم نشستند. هیات داوران جشنواره در این بخش، آثار هوشنگ هادی و مهدی نصیری از خبرگزاری ایلنا را شایسته تقدیر دانستند.

در بخش دوم جشنواره و در میان آثار رادیویی و تلویزیونی، در رشته گفت و گوی تلویزیونی سراسری، اثر ارسالی از سوی یوسف سلامی از خبر سراسری، شایسته کسب رتبه اول و اثر ارسالی از سوی محمدرضا زارعی از شبکه خبر، شایسته کسب رتبه دوم شناخته شد. در این بخش همچنین اثر ارسالی از سوی علی اصغر رزاقی و حمید نوبهار از شبکه جام جم ، شایسته کسب مقام سوم شناخته شد.

در رشته گزارش تلویزیونی سراسری، نیز هیات داوران هیچ کدام از آثار ارسالی را شایسته کسب رتبه اول ندانست. در این بخش اثر ارسالی از سوی مهدی نج ف پور از واحد مرکزی خبر به عنوان رتبه دوم و اثر ارسالی از سوی اسفندیار احمدی و وحید زارع به عنوان رتبه سوم انتخاب شدند. هیات داوران همچنین در این بخش، اثر ارسالی از سوی محسن خیام دار از باشگاه خبرنگاران جوان را شایسته تقدیر دانست.

در رشته گزارش تلویزیونی استانی، اثر ارسالی از سوی سلیم جهانفر از صدا و سیمای مرکز ایلام توانست رتبه اول را از آن خود کند. در این رشته همچنین محمدعلی بختیار امینی از صدا و سیمای مرکز یزد، شایسته کسب مقام دوم شناخته شد.

در رشته گزارش رادیویی استانی نیز هیات داوران اثر ارسالی از سوی مریم تکافی از صدا و سیمای خراسان رضوی را شایسته کسب مقام نخست دانست و متاسفانه هیچکدام از سایر آثار ارسالی نتوانستند رتبه های دوم و سوم را کسب کنند.

در رشته مستند رادیویی استانی، هیات داوران هیچکدام از آثار ارسالی را شایسته کسب مقام های اول و دوم ندانست و تنها اثر ارسالی از سوی جمشید گرایلی از صدا و سیمای استان مازندران، به مقام سوم رسید.

در رشته گفت و گوی تلویزیونی استانی نیز، هیات داوران اثری را به عنوان اثر اول انتخاب نکرد و آثار عبدالعلی شهرکی از صدا و سیمای مرکز گلستان و عادل زاده از صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد، به ترتیب شایسته کسب مقام دوم و سوم شدند.

در رشته نمایش رادیویی استانی نیز هیات داوران، اثر ارسالی از سوی سیده لیلا اسراری از صدا و سیمای مرکز فارس را شایسته کسب مقام اول دانست و متاسفانه هیچکدام از سایر آثار ارسالی از سوی هیات داوران به عنوان آثار رتبه دوم و سوم شناخته نشدند.