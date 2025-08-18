به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه ششمین جشنواره رسانهای ابوذر آذربایجانغربی عصر دوشنبه با حضور جمعی از مدیران استانی، اصحاب رسانه و اعضای خانه مطبوعات برگزار شد. در این دوره بیش از ۵۹۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از میان آنها ۳۷۶ اثر واجد شرایط به مرحله داوری راه یافت.
هیئت داوران جشنواره در بخش گزارش، آثار سکینه اسمی از خبرگزاری مهر و بیتا اختیاری را به عنوان نفرات اول و دوم معرفی کرد و آثار المیرا عسکریزاده و رضا عباسی نیز به صورت مشترک رتبه سوم را به دست آوردند. در بخش گزارش ویدئویی نیز آثار هادی جباردخت و زیبا محمدی به ترتیب رتبههای اول و دوم را کسب کردند.
در بخش مصاحبه، عبدالله رحمانی با اثر «دایه فاطمه؛ بانویی کهنسال بدون شناسنامه» مقام نخست را از آن خود کرد و آثار المیرا عسکریزاده و سمیرا محمدی به طور مشترک دوم شدند. یاسین احمدی نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.
همچنین در بخش کلیپ، امیر تقیزاده مقام اول را به دست آورد و احمد علیزاده شایسته تقدیر شد.
در بخش یادداشت نیز نجیبه معصومی، مینا اصلانی و نصیبه نیکزاد حائز رتبههای برتر شدند.
بر اساس رأی داوران، در بخش موشنگرافی اثر محمد احمدزاده رتبه نخست را کسب کرد و در بخش تیتر نیز عبدالله رحمانی با عنوان «یار مهربان روی دیوار مهربانی» برگزیده شد.
در بخش عکس، اثر حمیدرضا حمزهپور رتبه اول و یوسف ندیمپور به عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.
مسئول سازمان بسیج رسانه آذربایجانغربی در این مراسم گفت: شعار سال، جهاد تبیین، سبک زندگی ایرانی اسلامی، فرزندآوری، مقابله با آسیبهای اجتماعی و دستاوردهای انقلاب اسلامی از مهمترین محورهای این دوره جشنو اره ابوذر بود.
نظر شما