عامل شرارت های جنوب کرمان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد رضا پرواز گفت: در پی وقوع چنذین فقره شرارت در شهرستان های جنوبی و با توجه به حساسیت بالا و امنیتی بودن موضوع شناسایی و دستگیری عامل در دستور کار پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده توانستند عامل شرارت را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه متهم را در ایست و بازرسی راین دستگیر کنند.

سرهنگ پرواز تصریح کرد: در بازرسی از خودروی شرور سابقه دار یک قبضه اسلحه جنگی و یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز کشف شد.

وی بیان داشت: این متهم دارای سوابق کیفری متعدد، شرارت و ایجاد ناامنی، رعب و وحشت و اخلال در نظم و امنیت شهروندان در جنوب استان کرمان خصوصا شهرستان جیرفت است.

سرهنگ پرواز اظهار کرد: متهم در تحقیقات و بازجویی های فنی و پلیسی به شرارت های خود از جمله سرقت مسلحانه، قتل، راه بندی، حمل سلاح غیر مجاز، زور گیری و چندین مورد تیراندازی در سطح شهرستان جیرفت اعتراف کرد.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان با اشاره به اینکه این شرور مسلح پس از دستگیری برای سیر روند قانونی تحویل دستگاه قضا شد، گفت: اشراف اطلاعاتی از اولویت های پلیس است و ما به هیچ عنوان اجازه فعالیت به مخلان نظم، آسایش و آرامش مردم نخواهیم داد.