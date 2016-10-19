سل مقاوم به درمان در آستانه وضعیت قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مسجدی صبح چهارشنبه در همایش ملی مبارزه با سل افزود: یک سوم جمعیت دنیا آلوده به میکروب سل هستند و بررسی ها نشان می دهد ۸۰ تا ۸۵ درصد نشانه های سل در دستگاه تنفسی و ریه است.

وی با اشاره به اینکه عامل انسانی علت انتقال بیماری سل است، گفت: ما اگر بتوانیم سل ریوی را کشف کنیم، قطعاً خواهیم توانست در مقابله با این بیماری موفق باشیم.

وی با اعلام اینکه در ۲۰۰ سال قبل یک میلیارد نفر به علت سل در جهان فوت کرده اند، گفت: قبل از سال ۱۹۵۰ در بسیاری از کشورهای دنیا بیماری سل عامل مهم مرگ و میر بوده است.

مسجدی افزود: مرگ ناشی از سل بیشتر از بسیاری بیماری های عفونی است.

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات نسبت به بازگشت موج بیماری سل در اثر شیوع HIV در دنیا هشدار داد و گفت: موج گسترش HIV برنامه کنترل سل را تحت الشعاع خود قرار داده است.

وی با عنوان این مطلب که بحران بیماری سل با دو پدیده مواجه است، افزود: سل مقاوم به درمان که شیوع و گسترش آن مثل سل معمولی است ولی در مقابل هزینه های سنگینی به دنبال دارد، اولین مشکل در کنترل بحران بیماری سل است.

وی همچنین از سیگار و قلیان به عنوان عامل شیوع بیشتر بیماری سل نام برد و گفت: چراغ قرمز در سل مقاومت به درمان در حال روشن شدن است.