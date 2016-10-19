برگزاری مرحله استانی یازدهمین جشنواره قرآن مدهامتان در کرمانشاه

طیب صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مرحله شهرستانی یازدهمین جشنواره قرآن مدهامتان گفت: برای اولین بار در طول دوران برگزاری این جشنواره مرحله شهرستانی این مسابقات نیز برگزار شد و پیش از این مرحله شهرستانی نداشت.

وی از حضور شرکت کنندگان از شهرستان های کرمانشاه، سنقر، اسلام آباد غرب و دالاهو در مرحله شهرستانی این مسابقات خبر داد و گفت: در هریک از شهرستان های مذکور شرکت کنندگان با یکدیگر رقابت کرده و برگزیدگان به مرحله استانی راه یافتند.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد در استان کرمانشاه گفت: حدود ۳۳۰ نفر شرکت کنندگان در مرحله شهرستانی در رشته های تصحیح قرائت حمد و سوره، اذکار نماز، و حفظ(۱، ۳ و ۵ جزء قرآن کریم) با یکدیگر رقابت کردند تا به مرحله استانی این مسابقات راه یابند.

وی خاطر نشان کرد: نفرات برگزیده هر رشته به مرحله استانی یازدهمین جشنواره قرآن مدهامتان ویژه اعضای کانون های مساجد راه یافتند.

صفری از برگزاری مرحله استانی یازدهمین جشنواره قرآن مدهامتان طی روز پنج شنبه ۲۹ مهر و در مجتمع فرهنگی هنری نورالحسین کرمانشاه خبر داد.

وی هم چنین از حضور ۱۸۰ نفر خواهر و برادر در این مرحله از مسابقات و در رشته های قرائت، حفظ کل، ۲۰ جزء، ۱۰ جز، حفظ(۱، ۳ و ۵ جزء)، اذان، ترتیل، صحت قرائت حمد و سوره و اذکار نماز خبر داد.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد در استان کرمانشاه در پایان گفت: آزمون رشته های تفسیر(ویژه ائمه جماعات) و رشته مفاهیم قرآن و نهج البلاغه نیز طی آبان ماه امسال برگزار می شود.