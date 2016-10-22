ایران از هر اقدامی در راستای ثبات بازار نفت حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در دیدار "نیکلاس مادورو" رییس جمهور ونزوئلا که عصر شنبه انجام شد، اظهارداشت: ایران از هر اقدامی در راستای ثبات بازار نفت، قیمت عادلانه و سهم منصفانه تولید کنندگان حمایت می کند.
وی در عین حال هماهنگی و همکاری فنی کشورهای اوپک و غیر اوپک را در این زمینه ضروری خواند.
رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه ویژه آمریکای لاتین و از جمله ونزوئلا در سیاست خارجی ایران اشاره کرد و گفت: گسترش و توسعه همکاریها با آمریکای لاتین و از جمله ونزوئلا پیوسته برای ما دارای اهمیت بوده و خوشبختانه روند همکاری ها در سالهای گذشته رو به توسعه بوده است.
روحانی همچنین به موضوع تروریسم در منطقه و ضرورت همکاری و همفکری همه کشورها در این عرصه اشاره کرد و گفت: تروریسم معضلی جهانی است و همه باید برای مبارزه با این معضل متحد شوند و استفاده ابزاری برخی از قدرتها از برخی گروههای تروریستی، در نهایت به زیان آنها تمام خواهد شد.
رییس جمهوی ونزوئلا نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه کشورش مصمم به توسعه همکاری ها با تهران در همه عرصه ها است، به رایزنی های خود با کشورهای تولید کننده نفت اشاره کرد و گفت: برای تثبیت بهای نفت باید سازوکارهای تازه ای اندیشیده شود و رایزنی ها میان کشورهای تولید کننده نفت، اعم از عضو و غیر عضو اوپک افزایش یابد.
نیکلاس مادورو به اشاره به اجلاس آتی اوپک در وین اظهارداشت: کشورهای تولید کننده نفت باید برای تثبیت بهای نفت، با روحیه همکاری به دنبال توافقی منصفانه باشند.
وی با اشاره به توافقات دو کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاکید کرد که دولت ونزوئلا مصمم به اجرای توافقات است و از رایزنی وزرای دو کشور در عملی شدن سریعتر همکاریها حمایت می کند.
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