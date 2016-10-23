ایرانیان رکورد دنیا را در سرشماری اینترنتی شکستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی افزود: اجرای این طرح برای اولین بار به صورت اینترنتی بود و به اندازه‌ای موفق اجرا شد که بیشترین درصد مشارکت را برای ایران رقم زد.

وی در عین حال این استقبال را در نخستین سرشماری اینترنتی در دنیا بی سابقه برشمرد و ادامه داد: بالاترین میزان مشارکت سال گذشته در ژاپن با ۳۷ درصد به وقوع پیوست که ایرانیان این رکورد را شکستند.

وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به راه اندازی مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات در سال جاری، برگزاری امن، با کیفیت و سرعت مطلوب سرشماری اینترنتی در این بستر را آزمایش بسیار خوبی برای آن عنوان کرد و گفت: برگزاری موفق سرشماری بر بستر شبکه ملی اطلاعات نویددهنده بهره گیری از این شبکه در آینده در انجام پروژه های بزرگ خواهد بود.

واعظی از جمله پیامدهای برگزاری سرشماری اینترنتی به افزایش اعتماد عمومی به شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و افزود: گزارش سرشماری اینترنتی ایران را به اتحادیه جهانی مخابرات ارایه می کنیم.

وی در ادامه با تاکید بر امنیت در شبکه اینترنت کشور تصریح کرد: هیچ اقدامی در ایران بدون پیوست امنیتی صورت نمی گیرد و همچون دیگر نقاط جهان، هویت استفاده کنندگان از فضای مجازی در ایران چه از تلفن همراه و چه از اینترنت ثابت استفاده کنند، مشخص است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، همچنین از تهیه پیوست فرهنگی خبر داد و گفت: با همکاری نزدیک با مرکز ملی فضای مجازی پیوست فرهنگی نسل سوم و چهارم تلفن همراه تدوین و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی فرستاده شده است.

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود، در زمینه اشتغالزایی نیز اظهار داشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با آن که به طور مستقیم مامور اشتغالزایی نیست اما به عنوان عضوی از هیات دولت تلاش دارد برای جوانان به ویژه فارغ التحصیلان ارتباطات و فناوری اطلاعات شغل ایجاد کند و معتقد است در این حوزه با سرمایه گذاری کمتر، می‌توان اشتغال بیشتری ایجاد کرد.

وی تولید نرم افزار را بهترین عرصه برای اشتغال آفرینی عنوان کرد و افزود: نهضت نرم‌افزار نویسی در کشور شکل گرفته و نزدیک به ۱۱۰ هزار نرم افزار داخلی تولید و مورد استفاده قرار گرفته است و از این رو باید انتظار اشتغال‌زایی بیشتری در این حوزه را داشته باشیم.

واعظی از توجه به تولید محتوا به عنوان زمینه ای برای ایجاد اشتغال یاد کرد و گفت: توجه جدی به مقوله تولید محتوا سبب شده در کارگروه تخصیص وام وجوه اداره شده نیز بخشی از منابع برای تولید اپلیکیشن‌ و محتوا اختصاص پیدا کند.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت مذاکرات با مسئولان بانک مرکزی در زمینه ارایه خدمات بانکی بر بستر تلفن همراه نیز گفت: تمام اپراتورها تا دو سه ماه آینده می توانند با مذاکره با بانک مرکزی در این زمینه ارایه خدمت کنند.