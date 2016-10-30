به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مصطفی سالاری در نشست بررسی مشکلات بخش امام حسن(ع) دیلم با تاکید بر بهبود و کیفیت بخشی به راههای مواصلاتی بخش امام حسن(ع) به گناوه، گره و دیلم افزود: بزرگراه دیلم به گناوه تا پایان امسال تکمیل و بهرهبرداری میرسد که نقش مهمی در اتصال بخش امام حسن(ع) به این محور دارد.
سالاری با بیان اینکه بیشترین اعتبارات منابع ماده ۱۸۰ قانون بودجه به طرح بزرگراهی دیلم به گناوه افزود: از ۳۰ میلیارد تومان منابع اعتباری ماده ۱۸۰ استان بوشهر بیش از ۷۰ درصد آن برای تکمیل و تسریع در بزرگراه دیلم و گناوه تخصیص یافته است.
وی با تاکید بر توجه به مسیر و محور مواصلاتی گره به بندر امام حسن(ع) افزود: برای اجرای طرحهای مطالعاتی مسیر گره به بندر امام حسن(ع) اعتبارات لازم مصوب و تخصیص مییابد تا بتوان عملیات اجرایی این مسیر آغاز شود.
استاندار بوشهر با تاکید بر توسعه بندر تجاری و خور این بندر تصریح کرد: بندر امام حسن(ع) دارای ظرفیتهای مهمی در بخش شیلات و تجارت است که باید ضمن توسعه زیرساختهای دریایی در ایجاد گمرک در این بندر پیگیریهای لازم انجام شود.
سالاری با اشاره به ظرفیت فرودگاه بهرگان در بندر امام حسن(ع) بیان کرد: این ظرفیت موقعیت ویژهای برای این بندر فراهم کرده که لازم است از این فرصت بهرهبرداری و استفاده بیشتری شود.
وی منطقه ویژه شمال استان بوشهر را یکی از مهمترین ظرفیتهای بخش امام حسن(ع) دیلم دانست و تاکید کرد: این منطقه ظرفیت کمنظیری در توسعه فعالیتهای اقتصادی و صنعتی فراهم کرده که بر این اساس طرحهای سرمایهگذاری آن تدوین در آستانه اجرایی شدن است.
استاندار بوشهر با تاکید بر توسعه صنایع پایین دستی شرکتهای پتروشیمی در منطقه ویژه شمال استان بوشهر افزود: توسعه طرحهای پایین دستی صنایع پتروشیمی تا سطح چهارم با توجه به وجود امکانات لازم باید اجرایی شود.
سالاری با تاکید بر تکمیل مجتمع فرهنگی بندر امام حسن(ع) دیلم گفت: بخشی از اعتبارات تکمیل این مجتمع امسال و بخشی هم سال آینده تامین و پرداخت میشود.
وی با تاکید بر کیفیت سازی آموزش در مدارس از اجرای طرح تقویت بنیه دانشآموزان در مدارس شهرها و روستاها خبرداد و افزود: در اجرای این طرح ضمن رقابت علمی، فرهنگیان و دانشآموزان موفق تشویق میشوند.
استاندار بوشهر بر حل مشکلات حوزه بهداشت و درمان و ایجاد ایستگاه برق این بخش تاکید کرد.
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