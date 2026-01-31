دیدار شهردار تهران و مدیرعامل برق پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ علیرضا زاکانی؛ شهردار تهران و کامبیز ناظریان؛ مدیرعامل برق پایتخت با یکدیگر دیدار کردند.

در این دیدار که در محل ساختمان ستادی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار شد پس از بازدید شهردار تهران از سامانه های رصد، پایش و مدیریت شبکه توزیع برق پایتخت، طرفین ضمن بررسی شیوه خدمت رسانی به شهروندان تهرانی در حوزه خدمات شهری مشترک با صنعت برق در خصوص راهکارهای بهبود ارائه خدمات و موضوعاتی همچون روشنایی معابر، پل ها، میادین، بوستان ها و اماکن شهری، استقرار و تامین برق و مدیریت انرژی تابلوها و سازه های تبلیغاتی، استفاده از ظرفیت های مشترک در جهت آگاه سازی عمومی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر، گفتگو و تبادل نظر کردند.

در همین راستا و در حاشیه این دیدار، کامبیز ناظریان؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار این شرکت با بیان این که کاهش شدت مصرف انرژی و توسعه انرژی های پاک و رفع فرسودگی شبکه برق پایتخت به عنوان اولویت های صنعت برق در شهر تهران است گفت: با همکاری موثر هر دو دستگاه شاهد فعالیت های اثربخشی در زمینه مدیریت مصرف برق و همچنین اصلاح روشنایی معابر و جایگزینی لامپ های قدیمی با لامپ های فوق کم مصرف و توسعه شبکه و ظرفیت سازی در بخش شهری هستیم که این اقدام تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش بار شبکه توزیع برق شهر تهران داشته است.

سخنگوی صنعت برق در استان تهران با اشاره به این که رفع چالش های ناشی از ناترازی در کشور نیازمند همکاری چندجانبه دستگاه های مسئول و همچنین فرهنگ سازی گسترده و جلب همراهی شهروندان است خاطرنشان کرد: مصوبه جدید شورای عالی انرژی مبنی بر الزام دستگاه های اجرایی به تامین ۴۰ درصد از برق مورد نیاز خود از طریق انرژی های تجدیدپذیر نشان دهنده نقش قابل ملاحظه بخش اداری کشور در مدیریت بار شبکه برق است و با توجه به تعدد مراکز اداری شهر تهران، انتظار می رود دستگاه های عمومی و اجرایی و ادارات پایتخت، تحقق این مهم را با جدیت در دستور کار خود قرار دهند.