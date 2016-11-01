جواد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر به کشت گیاه روغنی کاملینا در ۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان همدان اشاره کرد و گفت: ۶۰ هکتار از این اراضی در شهرستان همدان قرار دارد که در صورت موفقیت اجرای این طرح، ۳۰ هزار هکتار اراضی آیش نیز زیر کشت این محصول میرود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان با بیان اینکه این گیاه از لحاظ درآمدزایی، سم و مقابله با آفتها به صرفه است، عنوان کرد: کاملینا ساتیوا دانه روغنی است که در بیشتر نقاط کمآب آمریکا در سطح وسیع کشت میشود.
رشیدی با بیان اینکه این محصول ۳۵ تا ۴۰ درصد روغن دارد و این گیاه به صورت دیم کاشت میشود، گفت: امسال با توجه به وضعیت بارندگیها، کشت گیاه با تأخیر شروع شد و تاکنون به غیر از خاکشیر علف هرزی برای این گیاه گزارش نشده است.
وی بابیان اینکه وزن این گیاه بسیار کم است و این محصول اردیبهشت ماه قابل برداشت خواهد بود، گفت: گیاه کاملینا دانه روغنی است که در شرایط دیم و بارندگی ۳۰۰ میلیمتر در سال رشد میکند و در هر هکتار بین یک تا ۱.۵ تن محصول میدهد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان با بیان اینکه گیاه کاملینا نیاز به تیمار از نظر دفع آفات و علفهای هرز ندارد و مقاوم به خشکی و سرما است، افزود: گیاه کاملینا ۴۰ درصد روغن دارد و ۳۵ درصد روغن آن مرغوب و دارای امگا ۳ است.
رشیدی با اشاره به اینکه گیاه کاملینا در کشورهای دیگر کشت میشود اما در ایران زیاد به کشت این گیاه فکر نکردهاند، افزود: در کشورهای دیگر به کشت کاملینا اهمیت نمیدهند چراکه میزان بارندگی بالایی دارند.
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