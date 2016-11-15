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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۹:۱۷

با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

تصویب لایحه حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و اسلواکی

تصویب لایحه حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و اسلواکی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و اسلواکی به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت ایران و دولت جمهوری اسلواکی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده این لایحه مقرر کردند موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت ایران و دولت اسلواکی مشتمل بر یک مقدمه و ۲۴ ماده تصویب و اجازه تنظیم اسناد آن صادر شد.

طبق تبصره این ماده واحده ارجاع اختلافات این موافقتنامه به داوری توسط ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی است.

کد مطلب 3824828

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