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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۱۱

یادمان ملی ایرانیان همزمان با اربعین حسینی تعطیل است

یادمان ملی ایرانیان همزمان با اربعین حسینی تعطیل است

مدیرعامل برج میلاد گفت: یادمان ملی ایرانیان همزمان با اربعین حسینی تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل برج میلاد تهران از تعطیلی برج میلاد تهران در روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه خبر داد و گفت: همزمان با ایام سوگواری برای سالار شهیدان در اربعین حسینی، بازدید از این مجموعه امکانپذیر نیست.

علی درویش پور با بیان این مطلب گفت: با توجه به درپیش بودن اربعین حسینی و به منظور حضور هم وطنان عزیز در مراسم  عزاداری اربعین حسینی  بازدید از مجموعه برج میلاد تهران در روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه امکانپذیر نبوده است و همچنین بازدید شهروندان در روز ۲۹ آبان ماه نیز محدود خواهد شد.

وی ادامه داد:  ساعت بازدید از این مجموعه در روز قبل از اربعین (شنبه ۲۹ آبان ماه)  از ساعت ۹ تا ۱۷ بوده و امکان بازدید برج میلاد تهران پس از این ساعت وجود ندارد.

کد مطلب 3825621

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