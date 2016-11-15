یادمان ملی ایرانیان همزمان با اربعین حسینی تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل برج میلاد تهران از تعطیلی برج میلاد تهران در روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه خبر داد و گفت: همزمان با ایام سوگواری برای سالار شهیدان در اربعین حسینی، بازدید از این مجموعه امکانپذیر نیست.

علی درویش پور با بیان این مطلب گفت: با توجه به درپیش بودن اربعین حسینی و به منظور حضور هم وطنان عزیز در مراسم عزاداری اربعین حسینی بازدید از مجموعه برج میلاد تهران در روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه امکانپذیر نبوده است و همچنین بازدید شهروندان در روز ۲۹ آبان ماه نیز محدود خواهد شد.

وی ادامه داد: ساعت بازدید از این مجموعه در روز قبل از اربعین (شنبه ۲۹ آبان ماه) از ساعت ۹ تا ۱۷ بوده و امکان بازدید برج میلاد تهران پس از این ساعت وجود ندارد.