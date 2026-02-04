فرماندار بوشهر: خارگ در پیشانی مبارزه با استعمار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان ،پیشکسوتان ، فعالان برگزاری هفته بزرگداشت روز خارگ، ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ولادت حضرت امام زمان(عج) و با تأکید بر ضرورت پاسداشت و تکریم پیشکسوتان و اقشار مؤثر جامعه، اظهار کرد: خارگ در پیشانی مبارزه با استعمار قرار دارد، مردم این جزیره در طول تاریخ پیشگام دفاع از سرزمین ایران بودهاند و همواره به عنوان حافظان خلیجهمیشه فارس شناخته شدهاند.
وی در ادامه بیان کرد: خروج استعمارگران هلندی توسط مردم و همچنین دفاع جانانه آنان در جنگ هشت ساله نمونههای درخشان و ماندگاری از روحیه مبارزه و ایستادگی مردم خارگ در برابر متجاوزان است، این مردم شایسته بهترین خدمات هستند.
فرماندار بوشهر افزود: در دولت چهاردهم پروژههای خوبی در جزیره خارگ اجرا شده که بخشی از آنها همزمان با دهه فجر امسال به بهرهبرداری رسید، وزارت نفت نیز در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی خود پروژههای ارزشمندی را انجام داده و تعدادی را نیز در دست اقدام دارد که با تکمیل آنها خدمات بیشتری به مردم عرضه خواهد شد.
وی در پایان گفت: نخبگان فعالان اجتماعی هنرمندان و فعالان فرهنگی خارگ که در سالهای اخیر بسیار پرتلاش بودهاند باید همواره مورد حمایت و تقدیر قرار گیرند چرا که آنها سرمایههای اصلی پیشرفت و تعالی این منطقه هستند.
در پایان این مراسم با تقدیر از جمعی از برگزیدگان و پیشکسوتان جزیره خارگ به پایان رسید.
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