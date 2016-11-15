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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۲۹

حزب الله:

انفجار تروریستی در کربلا و حمله ارتش نیجریه به شیعیان محکوم است

انفجار تروریستی در کربلا و حمله ارتش نیجریه به شیعیان محکوم است

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای حملات تروریستی در شهر کربلا و یورش نظامیان ارتش نیجریه به شیعیان این کشور را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای انفجارهای تروریستی در کربلا و حملات ارتش نیجریه به شیعیان این کشور آفریقایی را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه حزب الله تاکید شده است: انفجارهایی که توسط گروه های تروریستی در حومه شهر مقدس کربلا رخ داد و منجر به شهادت و زخمی شدن چندین نفر شد را محکوم می کنیم.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: هدف قرار دادن شهر کربلا نشان می دهد که تروریست ها برای ایجاد درگیری های طائفه ای و مذهبی در راستای خدمت به اربابان خود، مقدسات را مورد حمله قرار می دهند.

حزب الله همچنین در خصوص حملات علیه شیعیان نیجریه نیز عنوان کرد: حمله ارتش نیجریه به راهپیمایی شیعیان این کشور در شهر کانو را که منجر به شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از شیعیان شد، محکوم می کنیم.

حزب الله در این راستا می افزاید: از مقامات نیجریه درخواست می کنیم آزادی عبادت و سخن گفتن شهروندان این کشور را تضمین کنند.

گفتنی است، گروه تروریستی داعش روز دوشنبه عملیاتی تروریستی را در شهر مقدس کربلا انجام داد که منجر به شهادت و زخمی شدن ۱۴ نفر شد. همچنین در پی حملات ارتش نیجریه به شیعیان این کشور در کانو، ۱۰ نفر به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 3825717

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