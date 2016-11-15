انفجار تروریستی در کربلا و حمله ارتش نیجریه به شیعیان محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای انفجارهای تروریستی در کربلا و حملات ارتش نیجریه به شیعیان این کشور آفریقایی را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه حزب الله تاکید شده است: انفجارهایی که توسط گروه های تروریستی در حومه شهر مقدس کربلا رخ داد و منجر به شهادت و زخمی شدن چندین نفر شد را محکوم می کنیم.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: هدف قرار دادن شهر کربلا نشان می دهد که تروریست ها برای ایجاد درگیری های طائفه ای و مذهبی در راستای خدمت به اربابان خود، مقدسات را مورد حمله قرار می دهند.

حزب الله همچنین در خصوص حملات علیه شیعیان نیجریه نیز عنوان کرد: حمله ارتش نیجریه به راهپیمایی شیعیان این کشور در شهر کانو را که منجر به شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از شیعیان شد، محکوم می کنیم.

حزب الله در این راستا می افزاید: از مقامات نیجریه درخواست می کنیم آزادی عبادت و سخن گفتن شهروندان این کشور را تضمین کنند.

گفتنی است، گروه تروریستی داعش روز دوشنبه عملیاتی تروریستی را در شهر مقدس کربلا انجام داد که منجر به شهادت و زخمی شدن ۱۴ نفر شد. همچنین در پی حملات ارتش نیجریه به شیعیان این کشور در کانو، ۱۰ نفر به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند.