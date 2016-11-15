مهلت ثبت نام وام بازنشستگان تمدید نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، عباس رشیدی با اعلام این خبر گفت: ثبت نام اینترنتی ارائه تسهیلات وام ضروری به بازنشستگان کشوری از اول آبان ماه آغاز شده و تا ۳۰ آبان ماه ۹۵ ادامه داد که با توجه به استقبال بسیار خوب بازنشستگان، این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

رشیدی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۸۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری برای دریافت وام ضروری ثبت نام کرده اند، گفت: این تسهیلات به مبلغ سه میلیون تومان، با دوره بازگشت ۳۶ ماهه، بدون بهره بانکی، کارمزد چهار درصد و مبلغ اقساط ماهانه ۹۰ هزار تومان است.

وی تاکید کرد: برای دریافت وام ضروری، نیازی به ضامن یا وثیقه نیست و مبلغ وام پس از کسب شرایط لازم و برنده شدن در قرعه کشی به حساب بانکی فرد بازنشسته واریز می شود.

رشیدی با بیان اینکه بازنشستگان کشوری تنها تا روز یکشنبه ۳۰ آبان، فرصت دارند تا با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس cspf.ir در این طرح ثبت نام کنند، یادآور شد: به این منظور، بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری می توانند با مراجعه به سایت مذکور اطلاعات خود شامل دفتر کل، کد ملی و شماره حساب بانک صادرات را در بخش زرد رنگی که در میانه سایت قرار دارد، ثبت کنند.

وی افزود: پس از این مرحله، در صورت نیازِ سیستم به اطلاعات تکمیلی، فرد باید شماره تلفن همراه، کدپستی و شماره تلفن منزل خود را ثبت کند که در صورت انجام صحیح این مراحل، پیامک ثبت نام وام ضروری، به شماره همراه اعلام شده ارسال می شود.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری، زمان قرعه کشی وام ضروری بازنشستگان کشوری را آذرماه امسال اعلام کرد و گفت: قرعه کشی در آذرماه امسال انجام شده و اسامی ۲۵۰ هزار نفر که در این قرعه کشی برنده شده اند، مشخص و اعلام می شود.

وی با بیان اینکه ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته برای پرداخت وام ضروری بازنشستگان کشوری مرحله به مرحله پرداخت می شود، تصریح کرد: پس از انجام مراسم قرعه کشی و تا پایان آذرماه مرحله نخست پرداخت وام ضروری انجام می شود.

رشیدی همچنین اظهار داشت: پرداخت وام در شش مرحله دو ماهه یعنی ۱۲ ماه صورت می گیرد که ۲۵۰ هزار نفر بازنشسته در این شش مرحله، وام خود را دریافت می کنند.