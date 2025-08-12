پرداخت معوقات بازنشستگان و افزایش سقف وام فرزندان آنان به ۶۰ میلیون

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله میرزایی رئیس صندوق بازنشستگی کشوری مطرح کرد: به دنبال گزارش‌های دیوان محاسبات از بی نظمی و رهاشدگی تصمیم گرفتیم با طراحی و راه اندازی سامانه املاک و مستغلات که مهم‌ترین کارکرد آن امکان شفافیت وضعیت ملکی همه ذی‌نفعان این صندوق از جمله بیمه پردازان، بازنشستگان، دولت و نهادهای نظارتی است را فراهم کنیم.

رئیس صندوق بازنشستگی کشوری افزود: در این سامانه شناسنامه فیزیکی املاک از جمله مقیاس، متراژ، تعداد طبقات، شناسنامه مالی، ارزش روز، هزینه خریداری، هزینه نگهداری و سابقه دعاوی حقوقی و تمام وضعیت پلاک‌های ثبتی بررسی شده که در حال حاضر اطلاعات حدود ۲۰۵۰ واحد وابسته به صندوق و شرکت‌های وابسته به آن در این سامانه ثبت شده است.

وی بیان کرد: شایعات همواره وجود دارند و هر از گاهی مطرح می‌شود و اگر مایه شادی و تفریح برخی‌ها را فراهم می‌کند اشکالی ندارد، اما همه ما با یک حکمی آمده‌ایم و با حکمی دیگر می‌رویم مهم این است که تا زمانی که در مسئولیت هستیم خدمتگزار مردم باشیم.

میرزایی در خصوص ارتباط این صندوق با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اتفاقاً صندوق بازنشستگی کشوری ارتباط بسیار خوب و بهترین نوع پاسخگویی را با نمایندگان به‌ویژه کمیسیون‌های تخصصی داریم، تقریباً تا به امروز ۱۲۰ نفر از نمایندگان مجلس روی همین صندلی که شما نشسته‌اید حضور پیدا کرده‌اند و با همه ایشان روابط حسنه و همکاری بسیار خوبی داشتیم و تا این لحظه داریم و خوشبختانه تاکنون از این ناحیه گلایه‌ای مطرح نبوده و نداشتیم.

رئیس صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: مهم‌ترین رسالت ما پاسخگویی به ذینفعان و صیانت از حقوق بازنشستگان است و اهمیت ندارد چه مدت بر مسند ریاست صندوق باشیم، لذا اعتقاد قلبی ما خدمت به مردم بخصوص بازنشستگان و عزیزانمان در صندوق بازنشستگی کشوری است.

وی در ادامه افزود: حقوق بازنشستگان کشوری به صورت کامل تا ۳۱ خرداد و در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز ۱۴۰ هزار میلیارد ریال از معوقات باقی‌مانده بازنشستگان فرهنگی مربوط به سال ۱۴۰۰ پرداخت شد.

رئیس صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تصویب طرح خدمات محله‌ای برای بازنشستگان اشاره کرد و گفت: در این طرح خدمات دوره سالمندی سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بهزیستی به صورت متمرکز در مدارس و مراکز بهداشت ارائه شده و پزشک، مددکار اجتماعی و نماینده بیمه تکمیلی نیز در این مراکز مستقر خواهند شد

میرزایی ادامه داد: سقف وام در دوره قبل ۳۰ میلیون تومان بود که امسال به ۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و همچنین برای این وام ۲ همت منابع برای پرداخت پیش بینی شده که بانک صادرات به‌عنوان بانک عامل مسئول پرداخت تسهیلات شده که قرار است در قرعه‌کشی یارانه‌ای به‌صورت نوبت‌بندی از مرداد تا پایان سال پرداخت شود و به مابقی بازماندگان سال آینده پرداخت خواهد شد.

وی همچنین به وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی نیز اشاره کرد و گفت: ثبت نام این وام نیز نهایی شده و از میان ۸۵۰ هزار نفر، ۵۵۰ هزار نفر به‌طور قانونی شرایط صلاحیت آنها احراز شده که ۳۰۰ هزار نفر از آنها با قید قرعه برای دریافت وام انتخاب شده‌اند.