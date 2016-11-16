زائران اربعین اول به مرز شلمچه و سپس به مرز چذابه مراجعه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی در گفت و گوی تلفنی با رادیو اربعین اظهار کرد: طی دو روز گذشته همراه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مرزهای چذابه و مهران بازدید کردیم و این اولین سفر استانی وزیر ارشاد بعد از انتصاب بود.

وی با بیان این مطلب افزود: در این بازدید استاندار خوزستان نیز حضور داشت و مرز چذابه از شرایط خوبی برخوردار بود و زائران با کمترین مشکل از مرز عبور می کردند.



اوحدی بیان داشت: مردم ولایت مدار خوزستان در مرزهای چذابه و شلمچه حماسه ای به یاد ماندنی ثبت کردند و همه موکب ها با نشاط ویژه ای برخاسته از عشق به ولایت اهل بیت(ع) فعال بودند.



وی یادآور شد: افسران نیروی انتظامی شاید ۴۸ ساعت نخوابیده بودند ولی با لبخند و محبت از زائران استقبال می کردند.



اوحدی با اشاره به تعداد ۱۵ هزار نفری زائرانی که بدون گذرنامه و ویزا در مرز مهران تجمع کردند، افزود: این اتفاق نباید می افتاد و برای ساعاتی تردد زائران با مختل مواجه شد و طرف عراقی نیز چاره ای نداشت و برای مدتی مرز را بستند و عبور با اختلال مواجه شد.



وی تصریح کرد: زمانیکه گذرنامه و ویزای اربعین ۲۴ ساعته ارائه می شود، نیازی نیست که زائران برای خود سختی ایجاد کنند و زائرانی که حق شرعی دارند و ویزا دریافت کرده اند، از عبور از مرز تعیین شده محروم شوند.



اوحدی خاطرنشان کرد: سامانه سماح را تا روز ۲۷ آبان باز نگه داشته ایم و از این تاریخ به بعد می توانند به شرکت های کارگزار مراجعه کنند.



وی گفت: بر اساس آخرین جلسه ستاد مرکزی اربعین تصمیم گرفته شد برای مدیریت مرز مهران محدودیت هایی از سوی پلیس راهور اعمال شود تا این تردد که با کندی مواجه شده را مدیریت کنند.