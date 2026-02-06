به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نقل از تک کرانچ، فضانوردان ماموریت کرو ۱۲ و آرتمیس ۲ می‌توانند موبایل‌هایشان را با خود به فضا ببرند. پیش‌بینی می‌شود کرو ۱۲ هفته آینده به ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب شود و از سوی دیگر آرتمیس ۲ نیز که فضانوردان را برای نخستین بار پس از دهه ۱۹۶۰ میلادی به ماه می‌برد احتمالا تا ماه مارس به تعویق می‌افتد.

جارد ایزاکمن مدیر ناسا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما ابزارهایی در اختیار خدمه‌مان قرار می‌دهیم تا لحظات خاص را برای خانواده خود ثبت کنند و عکس‌ها و ویدئوهای الهام‌بخش را با جهان به اشتراک بگذارند. خدمه ماموریت‌های فضایی با کمک جدیدترین نسخه‌های آیفون و موبایل‌های اندروید می‌توانند در جمع‌آوری ویدئو و تصاویر کمی خودجوش‌تر عمل کنند.

ایزاکمن در ادامه نوشت: ما فرآیندهای طولانی‌مدت را به چالش کشیدیم و سخت‌افزارهای مدرن را برای پرواز فضایی در یک جدول زمانی سریع آماده کردیم. این فوریت عملیاتی به ناسا کمک خواهد کرد، زیرا ما علم و تحقیقات با بالاترین ارزش را در مدار و سطح ماه دنبال می‌کنیم.