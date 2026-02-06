بازیکن هندبال سپاهان: درصدد جبران ۲ شکست برابر مدعیان هستیم

صابر حیدری، ملی‌پوش تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان در گفتگو با مهر در خصوص شرایط سپاهان اظهار داشت: ما لیگ را خوب شروع کردیم و استارت کار خوب پیش رفت، تعطیلی‌هایی که در طول نیم‌فصل نخست داشتیم باعث شد بعضی از بازیکنان در تمرینات و مسابقات دچار مصدومیت شوند.

وی افزود: به همین دلیل ما با تیم ناقص در بازی‌های مهم شرکت کردیم و آن‌ها را از دست دادیم که این کار را سخت‌تر کرد.

حیدری تصریح کرد: قطعا به نیم‌فصل دوم امیدواریم و خوشحالیم که شرایط تیم خیلی بهتر شده است و در ادامه بهتر هم خواهد شد.

بازیکن سپاهان گفت: مصدومیت‌ها در ۸۰ درصد نتایج کسب شده ما مقابل تیم‌های مدعی تاثیرگذار بود و باعث می‌شد هماهنگی و شاکله تیم بهم بخورد.

وی با بیان این که وضعیت کلی هندبال با توجه به نتایج تیم ملی در جام ملت‌ها خوب نیست، خاطرنشان کرد: همه اعضای تیم ملی دوست داشتیم نتایج خوبی کسب کنیم و می‌خواستیم هندبال ایران را احیا کرده و به اوج برگردانیم که متاسفانه به دلایلی این اتفاق رخ نداد.

حیدری ادامه داد: من هم مصدومیت‌هایی داشتم که نتوانستم به صورت کامل در اختیار تیم ملی باشم؛ درحال حاضر به نسبت وضعیت بهتری دارم، باید مصمم تر به مسیر خود ادامه دهیم تا در آینده جبران کنیم.

بازیکن سپاهان گفت: برگزاری لیگ به صورت متمرکز کمک بزرگی به باشگاه‌ها است و به نظرم خیلی خوب است که این اتفاق رخ داد؛ لیگ فرسایشی خیلی می‌تواند آسیب‌زا باشد، مسابقات متمرکز به پویایی لیگ کمک می‌کند.

وی افزود: بازی‌های مهمی در پیش رو داریم و در دور نخست نیز میزبان هستیم، فرصت خوبی است که باید از آن به نحو احسنت استفاده کنیم.

حیدری در رابطه با تقابل حساس تیمش با مس کرمان گفت: مس کرمان یکی از تیم‌های قدیمی و پرافتخار هندبال ماست، برای ما یک رقیب دیرینه بوده محسوب می‌شود و چنین مسابقاتی همیشه سخت و جذاب هستند.

بازیکن سپاهان گفت: آماده این بازی هستیم و تمرین می‌کنیم؛ انگیره خوبی داریم تا ۲ شکست در برابر دیگر مدعیان را جبران کنیم، مس هم به دنبال حفظ صدرنشینی خواهد بود؛ امیدوارم ۲ امتیاز این دیدار را کسب کنیم و به کورس قهرمانی بازگردیم.