محمد قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای هماهنگی و اقدامات کمیته فرهنگی ستاد اربعین شهرداری همدان چندین جلسه با دستگاه‌های مختلف همدان برگزار شده است، اظهار کرد: این کمیته اقدامات مختلفی برای استقبال و از زائران اربعین حسینی و خدمت‌رسانی به زائران انجام داده است.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان در ادامه به اقدامات انجام شده توسط کمیته فرهنگی ستاد اربعین شهرداری همدان در حوزه‌های مختلف اشاره و بیان کرد: اجرای طرح فضاسازی فرهنگی مذهبی از جمله اقدامات بوده که این طرح از میدان سردار همدانی آغاز شده و تا میدان کوی فرهنگیان ادامه دارد.

فضاسازی فرهنگی مذهبی از بوستان فدک تا پل شهید قهاری

قدیمی در این خصوص عنوان کرد: همچنین فضاسازی فرهنگی مذهبی از بوستان فدک تا پل شهید قهاری ادامه دارد که این طرح از سمت جاده ملایر به همدان هم اجرا شده است.

وی با بیان اینکه در طول این مسیرها بنرهای خوشامدگویی به زائران اربعین حسینی نصب شده است، از اجرای طرح فرهنگی «هر زائر نایب‌الزیاره یک شهید» خبر داد و گفت: به دنبال نصب بنرهای خوشامدگویی بنرهایی با عنوان معرفی شهدای دفاع مقدس استان همدان و شهدای مدافع حرم نصب شده است تا زائران حرم اباعبدالله الحسین(ع) با شهدای استان همدان آشنا شوند و نایب‌الزیاره این شهدا باشند.

مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین شهرداری همدان عنوان کرد: نصب تابلوها و بیلبوردهای بزرگ مزین به نام امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) در مسیر زائران اربعین حسینی از دیگر اقدامات کمیته فرهنگی ستاد اربعین است.

توزیع برگه‌هایی حاوی اطلاعات مورد نیاز زائران

قدیمی به توزیع برگه‌هایی با درج اطلاعات مورد نیاز زائران مانند شماره‌های تماس ضروری و کروکی مسیر عبوری زائران به سمت کربلا وغیره در بین زائران حسینی اشاره و عنوان کرد: از اقدامات دیگر انجام شده کمیته فرهنگی ستاد اربعین شهرداری همدان هماهنگی و همکاری در چاپ و توزیع بسته‌های فرهنگی در موکب‌های همدان بوده که این بسته‌ها بین موکب‌های داخل شهر همدان و موکب‌های خارج از استان توزیع شده است.

وی در ادامه با بیان این مطلب که روابط عمومی معاونت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان نیز موظف به پوشش اخبار مربوط به اقدامات انجام شده در شهرداری همدان در اربعین حسینی شده است، گفت: بر همین اساس مجموع اقدامات انجام شده در تمام حوزه‌ها و تمام قسمت‌های شهرداری همدان و در حیطه‌های مختلف توسط روابط عمومی معاونت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان در فضای مجازی با هدف اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم منتشر می‌شود.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان اظهار کرد: کمیته فرهنگی ستاد اربعین شهرداری همدان جلسات مختلفی با سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف مانند سپاه، اداره تبلیغات اسلامی وغیره در راستای هماهنگی برنامه‌ها فرهنگی و کمک به اقدامات انجام شده تشکیل داده است.

همکاری شهرداری و انجمن نغمه‌سرایان همدان

قدیمی در بخش دیگری از سخنانش به همکاری معاونت فرهنگی شهرداری همدان در برگزاری مراسم روز اربعین با انجمن نغمه‌سرایان همدان اشاره کرد و گفت: هر ساله برنامه‌ای توسط انجمن نغمه‌سرایان همدان در روز اربعین حسینی برگزار می‌شود که بر اساس این برنامه چند دستگاه تریلر با تزئینات مربوط به عزاداری امام حسین(ع) مانند حمل خیمه از خیابان پاسداران به سمت امامزاده عبدالله (ع) همدان حرکت می‌کنند.

وی در این خصوص عنوان کرد: این تریلرها همراه با دسته‌های عزاداری در میدان امامزاده عبدالله(ع) شهر همدان تجمع می‌کنند که معاونت فرهنگی شهرداری همدان در تجهیز این تریلرها و اطلاع‌رسانی برنامه با این انجمن همکاری دارد.