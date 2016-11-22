۱۳ سانتی متر برف در آلاشت باریده است

محمدرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برودت هوا و نفود سامانه سرد و بارشی در استان اظهار داشت: ۱۳ سانتی متر برف در ۲۴ ساعت گذشته در آلاشت سوادکوه ثبت شده است.
وی افزود: همچنین میزان بارش برف ثبت شده در ایستگاه سیاه بیشه سه سانتیمتر، کجور پنج سانتی متر، بلده دو سانتی متر، کیاسر دو سانتی متر و پل سفید سه سانتیمتر بوده است.
وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۷ میلی متر باران در نوشهر، ۲۴ میلی متر در رامسر، ۲۲ میلی متر در بابلسر، ۹ میلی متر در آمل و آلاشت باریده است.
رضوی ادامه داد: با توجه به تقویت و تداوم تودههوای سرد بارشی به استان، بارش باران و برف تا صبح پنجشنبه در استان ادامه داشته و دمای هوا نیز طی این مدت بهشدت کاهش مییابد بطوریکه از سهشنبهشب تا صبح پنجشنبه حتی در مناطق دشت و جلگه نیز بارش برف پیشبینی میشود و درنتیجه دمای هوا نیز در این مناطق در طول شب به کمتر از صفر درجه (بین ۴ تا ۵ درجه زیر صفر) میرسد.
مدیرکل هواشناسی مازندران یادآور شد: با توجه به لغزندگی و اختلال در تـردد جادههای کوهستانی به دلیل بارش برف، مهآلود بودن و درنتیجه برای عبور از این مسیرها به همراه داشتن تجهیزات زمستانی مانند زنجیر چرخ و پوشاک گرم ضروری است.
رضوی افزود: کاهش شدید دما موجب افزایش مصرف سوخت بهویژه گاز شده و میتواند به افت فشار در شبکه گازرسانی شود و بخشهای مختلف کشاورزی (باغبانی، زراعی و دامی) با توجه به شرایط جوی فوق تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.
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