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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۰

مدیرکل هواشناسی مازندران:

۱۳ سانتی متر برف در آلاشت باریده است

۱۳ سانتی متر برف در آلاشت باریده است

ساری - مدیرکل هواشناسی مازندران بیشترین مازندران بارش برف ثبت شده در استان را به مقدار ۱۳ سانتی متر در آلاشت اعلام کرد.

محمدرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برودت هوا و نفود سامانه سرد و بارشی در استان اظهار داشت: ۱۳ سانتی متر برف در ۲۴ ساعت گذشته در آلاشت سوادکوه ثبت شده است.

وی افزود: همچنین میزان بارش برف ثبت شده در ایستگاه سیاه بیشه سه سانتیمتر، کجور پنج سانتی متر، بلده دو سانتی متر، کیاسر دو سانتی متر و پل سفید سه سانتیمتر بوده است.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۷ میلی متر باران در نوشهر، ۲۴ میلی متر در رامسر، ۲۲ میلی متر در بابلسر، ۹ میلی متر در آمل و آلاشت باریده است.

رضوی ادامه داد: با توجه به تقویت و تداوم توده‌هوای سرد بارشی به استان، بارش باران و برف تا صبح پنجشنبه در استان ادامه داشته و دمای هوا نیز طی این مدت به‌شدت کاهش می‌یابد بطوریکه از سه‌شنبه‌شب تا صبح پنجشنبه حتی در مناطق دشت و جلگه نیز بارش برف پیش‌بینی می‌شود و درنتیجه دمای هوا نیز در این مناطق در طول شب به کمتر از صفر درجه (بین ۴ تا ۵ درجه زیر صفر) می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی مازندران یادآور شد: با توجه به لغزندگی و اختلال در تـردد جاده‌های کوهستانی به دلیل بارش برف، مه‌آلود بودن و درنتیجه برای عبور از این مسیرها به همراه داشتن تجهیزات زمستانی مانند زنجیر چرخ و پوشاک گرم ضروری است.

رضوی افزود: کاهش شدید دما موجب افزایش مصرف سوخت به‌ویژه گاز شده و می‌تواند به افت فشار در شبکه گازرسانی شود و بخش‌های مختلف کشاورزی (باغبانی، زراعی و دامی) با توجه به شرایط جوی فوق تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

کد مطلب 3831289

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