۱۱۷ میلیمتر بارندگی در نوشهر ثبت شده است

هوشنگ بهزادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از خروج سامانه بارشی از استان خبر داد و اعلام کرد: از شب پنجشنبه ۲۰ آذر تا صبح جمعه بارش‌های سنگینی در سطح استان ثبت شد. این سامانه بارشی اکنون از استان خارج شده است، اما بارش‌های پراکنده در برخی مناطق همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در این مدت، برخی ایستگاه‌ها بارش‌های شدید و قابل توجهی را تجربه کردند. به عنوان مثال، ایستگاه‌های نوشهر با ۱۱۷ میلی‌متر، تنکابن با ۱۱۴ میلی‌متر و گالش‌محله رامسر با ۶۸ میلی‌متر در صدر بارش‌ها قرار داشتند. همچنین در مناطقی مانند سرلیماک رامسر ۵۹ میلی‌متر، رامسر ۴۴ میلی‌متر و خشکه‌داران عباس‌آباد ۴۳ میلی‌متر بارش ثبت شد.

مدیرکل هواشناسی مازندران ادامه داد: در برخی مناطق استان، بارش برف نیز گزارش شد. به عنوان مثال، تمل رامسر و بطاهرکلا بلده نور هرکدام با ۱۶ سانتیمتر برف، دوناعلیا چالوس با ۱۲ سانتیمتر، اندوار آمل با ۱۰ سانتیمتر و دلیر چالوس با ۲ سانتیمتر برف مواجه شدند.

وی همچنین تاکید کرد: با توجه به شرایط جوی، از هم‌استانی‌ها و مسافران خواسته می‌شود که در سفرهای خود احتیاط کرده و از سفرهای غیرضروری به مناطق برف‌گیر خودداری کنند.