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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۰۵

دیمیتری پسکوف:

ناتو یک بلوک متخاصم است/اتخاذ تدایبر لازم در حفاظت از سراسر روسیه

ناتو یک بلوک متخاصم است/اتخاذ تدایبر لازم در حفاظت از سراسر روسیه

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در سخنانی اعلام کرد: مسکو تمامی اقدامات لازم را در سراسر قلمرو سرزمینی خود در برابر سیاست های توسعه طلبانه ناتو به کار خواهد بست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد که مسکو در برابر سیاست های توسعه طلبانه ناتو هراقدامی را که لازم باشد به انجام خواهد رساند.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این باره گفت: روسیه تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از خود در برابر سیاست های توسعه طلبانه ناتو در مرزهایش به کار می گیرد.

وی تصریح کرد: ناتو به واقع یک بلوک متخاصم است و لذا روسیه باید به هر اقدام لازم برای محافظت از خود مبادرت ورزد.

«دیمیتری پسکوف» تأکید کرد: در این راستا، روسیه بر اساس حق استقلال خود، تمامی اقدامات لازم را در سراسر قلمرو سرزمینی خود به کار خواهد بست.

کد مطلب 3831429

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