واکنش ناتو به دکترین جدید نظامی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، "اوانا لانگسکو" سخنگوی ناتو در واکنش به دکترین جدید نظامی روسیه گفت: سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تهدیدی برای روسیه یا هیچ کشور دیگری نیست.

به گفته وی، هر اقدام ناتو برای دفاع از اعضای خود در چارچوب قوانین بین‌المللی است. لانگسکو در ادامه مدعی شد که این اقدامات روسیه در اوکراین است که قوانین بین‌ المللی را نقض می‌کند.

در حالیکه که روابط روسیه و غرب بعد از پایان جنگ سرد در بد‌ترین وضعیت خود قرار دارد و آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کرده‌اند، مسکو روز گذشته دکترین جدید نظامی خود را منتشر کرد که در آن ناتو به عنوان دشمن شماره یک روسیه معرفی شده است.

دکترین جدید نظامی روسیه که به امضای "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور این کشور، رسیده است، آرایش ناتو در نزدیکی مرزهای این کشور را به عنوان تهدید نظامی قلمداد کرده است.

این دکترین پس از آن منتشر می شود که روسیه اعلام کرده در صورت پیوستن اوکراین به ناتو، مسکو روابط خود را با سازمان پیمان اتلانتیک شمالی قطع می کند.