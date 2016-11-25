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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۵

سرپرست اورژانس کشور:

آمار کشته شدگان حادثه برخورد ۲ قطار به ۳۶ نفر رسید

آمار کشته شدگان حادثه برخورد ۲ قطار به ۳۶ نفر رسید

سرپرست مرکز اورژانس کشور، آخرین آمار کشته شدگان حادثه برخورد ۲ قطار مسافربری در محور سمنان - دامغان را ۳۶ نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند،تعداد جان باختگان سانحه برخورد دو قطار مسافربری را تا این لحظه ۳۶ نفر اعلام کرد و گفت: کار رهاسازی و جستجو در داخل واگن‌های سوخته همچنان ادامه دارد.

وی همچنین آمار نهایی مصدومین که به مراکز درمانی منتقل شدند را ۹۸ نفر اعلام کرد.

علی یحیایی معاون هلال احمر سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تا ساعت۱۳:۳۰ ظهر جمعه، ۷۵ مصدوم در حادثه برخورد قطار مسافربری ایستگاه هفت خوان سمنان مداوا شده اند، گفت: هفت تیم امدادی و ۲۴ امدادگر هلال احمر با هفت دستگاه آمبولانس و یک دستگاه بالگرد به حادثه دیدگان امدادرسانی کردند.

کد مطلب 3833659

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    نظرات

    • بنده خدا IR ۱۶:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۵
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      اینها همش در اثر ناکار امدی بدنه دولت است که ناشی از استخدامهای رانتی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده بخصوص در دولت قبل اتفاق افتاده است یکی پس از دیگری اتفاق می افتد
    • علی IR ۱۶:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۵
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      علت حادثه فقط اخوندی وزیر راه است .
    • محمد IR ۱۶:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۵
      0 0
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      نامسئولين راه آهن مديرعامل راه آهن وزير راه كجان
    • حسن حسنی IR ۱۷:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۵
      0 0
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      مدیر عامل بی کفایت راه آهن باید عزل شود........
    • امیر IR ۰۰:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
      0 0
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      نگفتند عمدی بوده یا نه ؟!؟! راننده فرار کرده یا زنده هستش ?!
    • افشین IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
      0 0
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      با سلام و خسته نباشید تعداد کشته شدگان خیلی زیاده آقای وزیر کی پاسخگو هست؟حتما چند نفر کارگر؟؟نه شما مسئول هستید شمایی که واسه حمل و نقل هیچ بودجه ای در نظر نمیگیرید از زمان انقلاب چند عدد قطار تازه وارد کشور شده؟؟

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