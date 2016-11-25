آمار کشته شدگان حادثه برخورد ۲ قطار به ۳۶ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند،تعداد جان باختگان سانحه برخورد دو قطار مسافربری را تا این لحظه ۳۶ نفر اعلام کرد و گفت: کار رهاسازی و جستجو در داخل واگن‌های سوخته همچنان ادامه دارد.

وی همچنین آمار نهایی مصدومین که به مراکز درمانی منتقل شدند را ۹۸ نفر اعلام کرد.

علی یحیایی معاون هلال احمر سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تا ساعت۱۳:۳۰ ظهر جمعه، ۷۵ مصدوم در حادثه برخورد قطار مسافربری ایستگاه هفت خوان سمنان مداوا شده اند، گفت: هفت تیم امدادی و ۲۴ امدادگر هلال احمر با هفت دستگاه آمبولانس و یک دستگاه بالگرد به حادثه دیدگان امدادرسانی کردند.