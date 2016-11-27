آمریکا خودش را درگیر یک «جنگ تمام‌ عیار» با ایران نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ثروتی کارشناس مسائل بینالملل در گفتگو با رادیو اظهار داشت: رفتار مدبرانه جمهوری اسلامی ایران طوری بوده که آمریکاییها همیشه در مداخلات منطقه ای بازی را باخته اند. اگر رفتارهای فعلی ایالات متحده در سطح خاورمیانه را ببینید نوعی دومینو است که دایما برای آمریکاییها تکرار میشود. چرا؟ چون جمهوری اسلامی مدبرانه در مقابل بازیهای آنها در منطقه عمل کرده است.
ثروتی گفت: از نظر ما آمریکاییها با توجه به مشکلات و موانعی که دارند، جنگی عمدهای با ایران نخواهند داشت و زرنگتر و باتدبیر تر از این هستند که خودشان را درگیر یک جنگ تمامعیار با جمهوری اسلامی کنند. لذا به سوی جنگ نرم میروند.
وی افزود: فشارهای بسیاری از سوی آمریکاییها وجود دارد اما مدبرانه عمل کردن جمهوری اسلامی با تدابیر داعیانه رهبر معظم انقلاب میسر است و نگاه انقلابی است که ما را به پیش میبرد. یک فضایی ایجاد کرده که در واقع اگر آمریکاییها حرکتی ایجاد میکنند، خنثی میشود. اما ایالات متحده با برگهای دیگری در حال وارد شدن هستند.
این تحلیلگر مسائل بین الملل ادامه داد: آیا آمریکاییها با رفتارشان در صدد هستند جنگی راه بیندازند؟ از نظر ما آنها با توجه به مشکلات و موانعی که دارند، جنگی عمدهای نخواهند کرد و زرنگتر و باتدبیر از این هستند که خودشان را درگیر یک جنگ تمامعیار با جمهوری اسلامی کنند. لذا به سوی جنگ نرم میروند و اقداماتی که انجام میدهند حتی از طریق ایادی داخلی و بحث نفوذی که رهبر انقلاب اشاره میکنند در همین راستاست.
ثروتی در پایان خاطرنشان کرد: شعارهای ترامپ در هنگام انتخابات نشان از این بود که میخواهد ساختار ایالات متحده را به چالش بکشد و این تبلیغاتی بود تا بتواند رئیسجمهور شود. حال باید پرسید آیا ترامپ تصمیم گیرنده منحصر به فرد در ایالات متحده است؟ ساختار داخلی ایالات متحده نشان میدهد که درست است که آمریکاییها بر اساس منافع ملی تصمیم میگیرند اما ساختار آن فردگرا نیست.
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