مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس این ماموریت گرایی فلسفه دانشگاه پیام نور همان طور که از اسم آن مشخص است رساندن پیام علم دانش به داخل و خارج از طریق آموزش غیر حضوری است. وقتی از آموزش غیر حضوری صحبت می کنیم دو مولفه تاثیر گذار مطرح می شود اول اینکه دوره های تجربی که نیاز به کارگاه و آزمایشگاه دارد در اولویت قرار نمی گیرد چون سازو کار آن فراهم نیست. بنابراین محدودیت ایجاد می شود.

وی افزود: محدودیت دوم در مقطع دکتری است به عنوان مثال در یک فراخوان نزدیک به ۳۰ هزار نفر ثبت نام می کنند که ۷۰ درصد آنان دارای مدرک دکتری هستند و ظرفیتی که دانشگاه ها نیاز دارند ۲۵ درصد است یعنی ۷۵ درصد جایی ندارند. بنابراین اگر بخواهیم اولویت بندی کنیم یک محدودیت برای ظرفیت دکتری ایجاد می شود که به طور طبیعی این اولویت برای دانشگاه پیام نور اولویت اول نخواهد بود.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: البته این بدین معنی نیست که هیچ وقت نباید این اتفاق رخ دهد ممکن است در آینده شرایطی ایجاد شود در برخی رشته ها این امکان و سازو کار ایجاد شود تا در این عرصه نیز دانشگاه پیام نور ورود پیدا کند ولی در حال حاظر اولویت اول برای دانشگاه پیام نور مقاطع پایین تر و حداکثر مقطع کارشناسی ارشد است.

شریعتی نیاسر یاد آورشد: در حال حاظر آنچه که در دانشگاه پیام نور باید جدی در مورد آن کار شود منابع درسی آموزش از راه دور است که هنوز خیلی جای کار دارد.

وی تاکید کرد: در سال های گذشته تعداد مجوزهایی که در مقطع کارشناسی ارشد به دانشگاه پیام نور داده شده در مقایسه با سایر دانشگاه های دیگر بسیار زیاد بوده است همچنین در دوره های آموزش از دور در یک بار مجوز بالغ بر ۱۶۰ مورد رشته محل مجازی را ارایه دادیم که این نشان می دهد که ما علاقمندیم دانشگاهی که در ماموریت خود فعالیت می کند را حمایت کنیم.