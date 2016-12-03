۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۹:۴۶

مشاور عالی سنجش خبر داد؛

نحوه شرکت درآزمون دکتری فردا اعلام می شود/آغاز ثبت نام از سه شنبه

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ و نحوه ثبت ‌نام آزمون دوره دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۶ فردا یکشنبه ۱۴ آذرماه منتشر می شود و داوطلبان از ۱۶ آذر می توانند ثبت نام کنند.

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت ‌نام آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۶ منحصراً به صورت اینترنتی از روز سه‌شنبه ۱۶ آذر آغاز می شود و در روز دوشنبه ۲۲ آذر پایان می‌پذیرد.

وی افزود: تمامی متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام برای شرکت در آزمون مذکور اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: در اطلاعیه تکمیلی این سازمان درخصوص ثبت‌نام آزمون دکتری جزئیات و نحوه ثبت نام اعلام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: آزمون ورودی دوره دکتری Ph.D (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۶ در روز جمعه ۶ اسفندماه برگزار خواهد شد.

