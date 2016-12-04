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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان:

گل آلود شدن آب ورودی به تصفیه خانه بابا شیخعلی سبب قطعی آب شد

گل آلود شدن آب ورودی به تصفیه خانه بابا شیخعلی سبب قطعی آب شد

اصفهان- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: گل آلود شدن آب ورودی به تصفیه خانه بابا شیخ علی سبب قطعی و افت فشار آب در اصفهان شد.

هاشم امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدنبال بارش باران و بارندگی در بالادست و برخی نقاط اصفهان، آب ورودی به تصفیه خانه بابا شیخ علی که تصفیه آب شرب اصفهان در آن انجام می گیرد، در برخی از نقاط اصفهان گل آلود شد.

وی با اشاره به اینکه امروز این مشکل تا بعدازظهر رفع خواهد شد، ادامه داد: روز گذشته گل آلود بودن آب ورودی به تصفیه خانه بابا شیخ علی سبب قطعی و افت فشار آب شده است که تا امروز نیز ادامه دار است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تصریح کرد: در سنوات گذشته اگر آب زاینده رود گل آلود می‌شد کل تصفیه‌خانه ها از مدار خارج می‌شد اما امسال تدابیری اندیشیده شده است.

وی بیان کرد: میزان آب تصفیه خانه بابا شیخعلی در دو شب گذشته به دلیل بارش و گل آلود شدن بیش از حد آب حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.

امینی گفت: در مناطق جنوب اصفهان اصفهان و ملک شهری آب قطع اما در شهرهای اطراف با آب چاه مشکل حل شده است.

وی بیان داشت: در وضع طبیعی خروجی آب از تصفیه خانه حدود ۱۰ متر مکعب در ثانیه است که این میزان به نصف رسیده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: املاح معلق و کدورت در آب ورودی به تصفیه خانه ۱۴۰ برابر شرایط عادی است.

کد مطلب 3840117

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    نظرات

    • ب ت چ GB ۱۶:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
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      بارون درست حسابی اومده بود چه میخواستین بکنین همه ایرانو سیل برد هیچ اتفاقی نیفتاد اونوقت تو اصفهان دو روووووزه ما آب نداریم چیکار دارین میکنین آدم نمیدونه دعا کنه بارون بیاد یا دعا کنه بارون نیاد.

      پاسخ سایت: اینکه شما از خارج از کشور هم نگران مردم شهرتان هستید جای تحسین دارد....

    • حمید IR ۰۳:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
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      خجالت آوره که با یه بارش مختصر آب یک کلان شهر ۵ میلیون نفری ۲ روز قطع میشه.آب آلوده میدید مردم میخورند و پولشو دوبله سوبله از مردم میگیرید و بعد هم چهار تا کارشناس میان میگن آب در سلامته..کو اون پولهایی که از بیت المال برداشتید کانال زدید برای رفع بحران آب از کارون ۳ و ۴ ؟؟؟؟؟.حیف اون خون شهدا که مظلومانه رفتند و از خودگذشتگی کردند.

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