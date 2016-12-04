گل آلود شدن آب ورودی به تصفیه خانه بابا شیخعلی سبب قطعی آب شد

هاشم امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدنبال بارش باران و بارندگی در بالادست و برخی نقاط اصفهان، آب ورودی به تصفیه خانه بابا شیخ علی که تصفیه آب شرب اصفهان در آن انجام می گیرد، در برخی از نقاط اصفهان گل آلود شد.

وی با اشاره به اینکه امروز این مشکل تا بعدازظهر رفع خواهد شد، ادامه داد: روز گذشته گل آلود بودن آب ورودی به تصفیه خانه بابا شیخ علی سبب قطعی و افت فشار آب شده است که تا امروز نیز ادامه دار است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تصریح کرد: در سنوات گذشته اگر آب زاینده رود گل آلود می‌شد کل تصفیه‌خانه ها از مدار خارج می‌شد اما امسال تدابیری اندیشیده شده است.

وی بیان کرد: میزان آب تصفیه خانه بابا شیخعلی در دو شب گذشته به دلیل بارش و گل آلود شدن بیش از حد آب حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.

امینی گفت: در مناطق جنوب اصفهان اصفهان و ملک شهری آب قطع اما در شهرهای اطراف با آب چاه مشکل حل شده است.

وی بیان داشت: در وضع طبیعی خروجی آب از تصفیه خانه حدود ۱۰ متر مکعب در ثانیه است که این میزان به نصف رسیده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: املاح معلق و کدورت در آب ورودی به تصفیه خانه ۱۴۰ برابر شرایط عادی است.