برترین دانشگاه های دنیا در استخدام فارغ التحصیلان

به گزارش خبرنگار مهر، نظام رتبه بندی کیواس در جدیدترین رتبه بندی خود به این موضوع پرداخته است که کدام دانشگاه ها در زمینه تعامل با کارفرمایان خود برتری دارند؟ و اینکه کدام دانشگاه ها در زمینه برقراری ارتباط میان دانشجو و کارفرما برتری دارند؟ کدام یک ادعای برخورداری از چشمگیرترین فارغ التحصیلان را دارند یا ادعای بیشترین حسن شهرت را در میان کارفرامایان دارند؟

رتبه بندی استخدام فارغ التحصیلان کیو اس در سال ۲۰۱۷ تعداد ۳۰۰ موسسه برتر در این زمینه بر مبنای ۵ جنبه کلیدی استخدام فارغ التحصیلان شان منتشر شده است.

این پنج جنبه شامل شهرت کارفرما (۳۰ درصد)، ارزیابی فارغ التحصیلان (۲۰ درصد)، مشارکت کارفرما (۲۵ درصد)، ارتباطات کارفرمایان با دانشجویان (۱۵ درصد) و نرخ اشتغال تکمیلی (۱۰ درصد) است.

نظام رتبه بندی کیواس (QS) رتبه ۳۰۰ موسسه برتر در سال ۲۰۱۷ را بر اساس استخدام فارغ التحصیلان این دانشگاه ها اعلام کرده است. این رتبه بندی جهانی نشان می دهد که فارغ التحصیلان کدامیک از دانشگاهها برای استخدام در اولویت قرار دارند.

در این رتبه بندی نام ۳۰۰ موسسه از ۴۷ کشور درج شده است که ۵۰ موسسه اول دارای رتبه یک تا پنجاه هستند و سایر موسسات در رتبه های بعدی قرار دارند.