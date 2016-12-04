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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۵

براساس گزارش یک نظام رتبه بندی؛

برترین دانشگاه های دنیا در استخدام فارغ التحصیلان

برترین دانشگاه های دنیا در استخدام فارغ التحصیلان

نظام رتبه بندی کیو اس جدیدترین گزارش خود را درباره ۳۰۰ موسسه برتر در زمینه استخدام فارغ التحصیلان در سال ۲۰۱۷ منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام رتبه بندی کیواس در جدیدترین رتبه بندی خود به این موضوع پرداخته است که کدام دانشگاه ها در زمینه تعامل با کارفرمایان خود برتری دارند؟ و اینکه کدام دانشگاه ها در زمینه برقراری ارتباط میان دانشجو و  کارفرما برتری دارند؟ کدام یک ادعای برخورداری از چشمگیرترین فارغ التحصیلان را دارند یا ادعای بیشترین حسن شهرت را در میان کارفرامایان دارند؟

رتبه بندی استخدام فارغ التحصیلان کیو اس در سال ۲۰۱۷ تعداد ۳۰۰ موسسه برتر در این زمینه بر مبنای ۵ جنبه کلیدی استخدام فارغ التحصیلان شان منتشر شده است.

این پنج جنبه شامل شهرت کارفرما (۳۰ درصد)، ارزیابی فارغ التحصیلان (۲۰ درصد)، مشارکت کارفرما (۲۵ درصد)، ارتباطات کارفرمایان با دانشجویان (۱۵ درصد) و نرخ اشتغال تکمیلی (۱۰ درصد) است.

نظام رتبه بندی کیواس (QS) رتبه ۳۰۰ موسسه برتر در سال ۲۰۱۷ را بر اساس استخدام فارغ التحصیلان این دانشگاه ها اعلام کرده است. این رتبه بندی جهانی نشان می دهد که فارغ التحصیلان کدامیک از دانشگاهها برای استخدام در اولویت قرار دارند.

در این رتبه بندی نام ۳۰۰ موسسه از ۴۷ کشور درج شده است که ۵۰ موسسه اول دارای رتبه یک تا پنجاه هستند و سایر موسسات در رتبه های بعدی قرار دارند.

رتبه نام دانشگاه و موسسه کشور
۱ دانشگاه استانفورد آمریکا
۲ انستیتو تکنولوژی ماساچوست (MIT) آمریکا
۳ دانشگاه شانگهای چین
۴ دانشگاه سیدنی استرالیا
۵ دانشگاه کمبریج انگلستان
۶ پلی تکنیک Ecole فرانسه
۷ دانشگاه کلمبیا آمریکا
۸ دانشگاه آکسفورد انگلستان
۹ دانشگاه کالیفرنیا برکلی آمریکا
۱۰ دانشگاه پرینستون آمریکا
۱۱ دانشگاه ملبورن استرالیا
۱۱ دانشگاه پکن چین
۱۳ دانشگاه کورنل آمریکا
۱۴ دانشگاه فودان چین
۱۵ دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس آمریکا
۱۶ انستیتو تکنولوژی زوریخ سوئیس
۱۷ دانشگاه شیکاگو آمریکا
۱۸ دانشگاه هنگ کنگ هنگ کنگ
۱۹ دانشگاه تورنتو کانادا
۲۰ امپریال کالج لندن انگلستان
۲۰ انستیتو تکنولوژی کارلسروهه آلمان
۲۱ دانشگاه ملی سنگاپور سنگاپور
۲۲ دانشگاه واترلو کانادا
۲۳ دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا
۲۴ دانشگاه کالج لندن (UCL) انگلستان
۲۵ دانشگاه براون آمریکا
۲۶ دانشگاه واسدا ژاپن
۲۶ دانشگاه نورث وسترن آمریکا
۲۷ دانشگاه میشیگان آمریکا
۲۸ دانشگاه مک گیل کانادا
۲۹ دانشگاه توکیو ژاپن
۳۰ دانشگاه فنی Darmstadt آلمان
۳۰ دانشگاه دوک آمریکا
۳۲ دانشگاه ملی استرالیایی استرالیا
۳۳ دانشگاه شانگهای Jiao Tong چین
۳۴ انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا (Caltech) آمریکا
۳۵ دانشگاه منچستر انگلستان
۳۶ دانشگاه Zhejiang چین
۳۷ پلی تکنیک میلان ایتالیا
۳۷ دانشگاه ناوارا اسپانیا
۳۸ دانشگاه نیویورک آمریکا
۳۹ دانشگاه بریستول انگلستان
۴۰ انستیتو علم و تکنولوژی Monterrey مکزیک
۴۰ دانشگاه تکنولوژی چالمرز سوئد
۴۱ دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا
۴۲ دانشگاه فنی مونیخ آلمان
۴۲ دانشگاه موناش استرالیا
۴۴ دانشگاه آخن (RWTH ) آلمان
۴۵ دانشگاه کاتولیک Pontificia شیلی
۴۷ دانشگاه تکنولوژی Delft هلند
۴۸ انستیتو تکنولوژی توکیو ژاپن
۴۹ انستیتو پیشرفته علم و تکنولوژی کره کره جنوبی
۵۰ دانشگاه ادینبورگ انگلستان
کد مطلب 3840170

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